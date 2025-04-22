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Trabzonspor'a Folcarelli'den kötü haber

Trabzonspor'a Folcarelli'den kötü haber

15:3622/04/2025, Tuesday
AA
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Tim Jabol Folcarelli
Tim Jabol Folcarelli

Adana Demirspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildi.

Trabzonspor Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanan Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini bildirdi.


Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.


Beşir,
"Futbol A takımımızın, Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."
ifadelerini kullandı.






#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Tim Jabol Folcarelli
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