Göztepe'de 100. yıl logosu tanıtıldı

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik eden Elban, "Sadece Süper Lig'de yer aldığı için değil, futbola yeni bir anlayış getirmesi, sporun tüm branşlarında şehrin gençlerini, nesilleri sporun içine katması ve onlara ayrı bir heyecan vermesi vesilesiyle kendisine teşekkür ediyorum." dedi.