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Göztepe'de 100. yıl logosu tanıtıldı

Göztepe'de 100. yıl logosu tanıtıldı

16:0015/02/2025, Cumartesi
AA
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Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan logo ve kutlama programını tanıttı. Etkinliğe çok sayıda taraftar ve davetli katıldı.
Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan logo ve kutlama programını tanıttı. Etkinliğe çok sayıda taraftar ve davetli katıldı.

Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan logo ve kutlama programını tanıttı.

Göztepe'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan logo ve kutlama programını tanıttı.


Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirilen tanıtım programında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, kulübün tarihine ve başarısına yakışır bir kutlama yapılacağını söyledi.


Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik eden Elban, "Sadece Süper Lig'de yer aldığı için değil, futbola yeni bir anlayış getirmesi, sporun tüm branşlarında şehrin gençlerini, nesilleri sporun içine katması ve onlara ayrı bir heyecan vermesi vesilesiyle kendisine teşekkür ediyorum." dedi.


Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil de kulübün kuruluş günü olan 14 Haziran'da pek çok etkinlik gerçekleştirileceğini anlattı.


Kutlama programı kapsamında 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgeyi ziyaret edeceklerini aktaran Sepil, yüzüncü yıl hatıra ormanı oluşturacaklarını dile getirdi.


#Göztepe
#Süper Lig
#İzmir

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