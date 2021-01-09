SÜPER LİG

Göztepe'de İlhan Palut takımla vedalaştı

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrılıyor. 44 yaşındaki teknik adam, mücadele sonrasında takımla vedalaştı.

Haber Merkezi DHA
Göztepe ligde 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

Göztepe ligde 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Ersun Yanal'ın öğrencileri 1-0 kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Doğukan Sinik kaydetti.

İlhan Palur dönemi sona eriyor

Evinde Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 yenilen Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut devri sona eriyor. Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor’a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaştı.
  • Başkan Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya gelecek Palut’un istifa edeceği bildirildi. Yönetimin de Palut konusunda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.

Antalyaspor kazandı: Göztepe'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı
Antalyaspor kazandı: Göztepe'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Ersun Yanal'ın öğrencileri 1-0 kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Doğukan Sinik kaydetti.Bu sonucun ardından Göztepe 19 puanda kalırken, Antalyaspor ise 24 puana yükseldi.Gelecek hafta Göztepe deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.Süper Lig&#39;in 18. haftasında Göztepe, sahasında Antalyaspor&#39;a 1-0 mağlup oldu. İzmir temsilcisinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.⚽77&#39; Doğukan Sinik pic.twitter.com/Ntpq2mxR4N&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 9, 2021


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