Göztepe'de İlhan Palut takımla vedalaştı

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrılıyor. 44 yaşındaki teknik adam, mücadele sonrasında takımla vedalaştı.
Haber MerkeziDHA
Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Ersun Yanal'ın öğrencileri 1-0 kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Doğukan Sinik kaydetti.
İlhan Palur dönemi sona eriyor
Evinde Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 yenilen Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut devri sona eriyor. Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor’a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaştı.
Başkan Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya gelecek Palut’un istifa edeceği bildirildi. Yönetimin de Palut konusunda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.
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