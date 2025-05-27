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Göztepe'de Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Göztepe'de Kasımpaşa mesaisi sürüyor

22:4227/05/2025, Salı
AA
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Antrenmandan Romulo'nun görüntüsü.
Antrenmandan Romulo'nun görüntüsü.

Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.


Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda oyun oynadı.


Göztepe, 30 Mayıs Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak.






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