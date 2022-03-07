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Göztepe'de Maestro'ya yol göründü

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Gözepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yolların ayrılacağı bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
Göztepede Maestroya yol göründü
Nestor El Maestro ve Domenec Torrent

Süper Lig'de üst üste 5'inci mağlubiyetini Kasımpaşa'ya evinde 3-2 yenilerek alıp düşme hattından kurtulamayan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yol ayrımına gelindi. Taraftarın da sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdiği Sırp teknik adamla görüşmelerin sürdüğü ve tarafların büyük ihtimalle karşılıklı olarak yollarını ayıracağı öğrenildi.

Göztepe'de 4'üncü haftada teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine göreve getirilen Maestro, bir türlü beklenen çıkışı yapamadı. Sarı-kırmızılıların başında 25 maça çıkan 38 yaşındaki Sırp teknik adam, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.

Harakiri yaptı


Maestro yönetiminde 25 puan toplayabilen Göztepe, sürekli olarak alt sıralarda yer aldı. İkinci yarının ilk 4 maçını kazanan Göztepe, ateş hattından kurtulsa da son 5 karşılaşmadan puan çıkaramayarak yeniden tehlikeli bölgeye girdi. Göztepe, bu periyotta alt sıralardaki direkt rakipleri Altay, Giresunspor ve Kasımpaşa'ya yenilerek adeta harakiri yaptı. Şu anda 27 puanla 17'nci basamakta yer alan İzmir ekibinin 16'ncı GZT Giresunspor'la arasında 5 puan fark bulunuyor.

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SPOR
Göztepe taraftarını kahretti


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