Spor Göztepenin genç kalecisi İrfan Can Eğribayata Avrupadan teklif yağıyor
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Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat'a Avrupa'dan teklif yağıyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen 23 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'a, Nimes, Metz, Real Betis, Levante ve Union Berlin talip oldu.

Haber Merkezi DHA
Göztepenin genç kalecisi İrfan Can Eğribayata Avrupadan teklif yağıyor
Transfermarkt verilerine göre İrfan Can'ın güncel bonservis değeri 3.3 milyon euro.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'nin genç kaleci İrfan Can, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Daha önce Fransa'dan Nimes ve Metz, İspanya'dan da Real Betis ve Levante ekiplerinin takip ettiği genç oyuncu için Almanya'nın Union Berlin takımının da devrede olduğu iddia edildi.

İyi bir teklif gelirse ayrılacak

Berlin ekibinin İrfan Can için Göztepe'ye teklif götürmeye hazırlandığı vurgulanırken, Başkan Mehmet Sepil'in iyi bir teklif gelmesi durumunda 23 yaşındaki kaleciyi Avrupa'ya gönderebileceği kaydedildi.

  • Geçen sezon Adanaspor'dan Göztepe'ye transfer olan İrfan Can Eğribayat kısa sürede kendini kanıtladı. Süper Lig'de Göztepe formasını 35 maçta terleten İrfan, 3150 dakika görev yaparak istikrarlı bir dönem geçirdi.

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