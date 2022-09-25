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Göztepe'nin başına Ekrem Dağ geçiyor

1. Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük görevi için Ekrem Dağ ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi DHA
Göztepenin yeni teknik direktörü Ekrem Dağ oluyor: Ekrem Dağ kimdir?
Ekrem Dağ, Başakşehir'de Okan Buruk ve Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapmıştı.

Deplasmanda 1-0 kaybedilen Boluspor maçının ardından teknik direktör Turgay Altay'la yollarını ayıran ve birçok adayla görüşen Göztepe yönetimi, Ekrem Dağ'da karar kıldı.

Fuat Çapa, Hüseyin Eroğlu, Bayram Bektaş ve Mustafa Kaplan ismi üzerinde duran yönetim, Ekrem Dağ'la sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

41 yaşındaki çalıştırıcının sarı-kırmızılı kulüpten 500 bin TL alacağı iddia edildi.

Ekrem Dağ kimdir?

Futbolculuk döneminde Avusturya'nın Sturm Graz takımında görev yapıp Türkiye'de Gaziantepspor, Beşiktaş ve Şanlıurfaspor'da oynayan Ekrem Dağ, 8 defa da Avusturya Milli Takımı'nın formasını giydi.

A lisansı olan Dağ, 2017-2019 yılları arasında Avusturya'nın SV Fladnitz takımında teknik direktörlük yapan Dağ, Kasım 2019'da Medipol Başakşehir'e yardımcı antrenör olarak geldi. Ekim 2021'e kadar burada çalışan Ekrem Dağ, Okan Buruk ve Aykut Kocaman ile çalışma fırsatı buldu.

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