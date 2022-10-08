Kaleci Günay'dan bir asist daha

Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada 1-0 geriye düşen ev sahibi ekip, 69. dakikada Lazar Markovic ile bulduğu golle 1 puanı kurtarmayı başardı.

Sırp futbolcunun golünde asisti yapan ismin kaleci Günay Güvenç olması ise dikkati çekti.

Ligin 4. haftasında Antalyaspor ile oynanan maçta da gol pası veren 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, böylece asist sayısını 2'ye yükseltti.

Opta'nın verilerine göre Günay Güvenç, 2014-15 sezonundan bu yana bir sezonda 2+ gol pası veren ilk kaleci oldu.

REKLAM

İşte Günay Güvenç'in Adana Demirspor maçında yaptığı asist:

🔎 Günay Güvenç'in asisti, Lazar Markovic'in golü! #beINSüperLig



💬 "A'dan Z'ye Adana Demirspor savunmasının hatası..." pic.twitter.com/jwXgImWJ3D — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 7, 2022

💪 𝐁𝐢𝐑 𝐊𝐀𝐋𝐄𝐂𝐢𝐃𝐄𝐍 𝐃𝐀𝐇𝐀 𝐅𝐀𝐙𝐋𝐀𝐒𝐈! #GünayGüvenç



🅰️ 9 Maç / 2 Asist! pic.twitter.com/RnmKMlwBXm — Gaziantep FK (@GaziantepFK) October 7, 2022