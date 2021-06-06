Güney Amerika basını açıkladı: Diego Costa'ya Türkiye'den teklif var

Güney Amerika basınından UOL Sports, Diego Costa'nın yeni adresiyle ilgili olarak önemli bir haber kaleme aldı.

Bonservisi elinde bulunan Brezilya asıllı İspanyol futbolcunun yaz transfer döneminde yeni takımına imza atması bekleniyor. Peki bu takım kim olacak?

Güney Amerika basınına göre Costa, ailesiyle Madrid'de olduğu için İspanya'dan gelen teklifleri değerlendirmek istiyor ancak bu noktada umduğu teklifler kendisine ulaşmadı. Tecrübeli golcüye Türkiye'den ve Suudi Arabistan'dan ise ciddi teklifler olduğu belirtildi.