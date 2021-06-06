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Güney Amerika basını açıkladı: Diego Costa'ya Türkiye'den teklif var

Atletico Madrid ile sözleşmesini feshettikten sonra hiçbir takımla anlaşmayan Diego Costa, Türkiye'den teklif aldı. Güney Amerika basını oyuncunun transferiyle ilgili teklif yapan Avrupa takımlarından bazılarını da açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güney Amerika basını açıkladı: Diego Costaya Türkiyeden teklif var
Diego Costa, Atletico Madrid'le sözleşmesini Ocak ayında feshetmişti.

Güney Amerika basınından UOL Sports, Diego Costa'nın yeni adresiyle ilgili olarak önemli bir haber kaleme aldı.

Bonservisi elinde bulunan Brezilya asıllı İspanyol futbolcunun yaz transfer döneminde yeni takımına imza atması bekleniyor. Peki bu takım kim olacak?

Güney Amerika basınına göre Costa, ailesiyle Madrid'de olduğu için İspanya'dan gelen teklifleri değerlendirmek istiyor ancak bu noktada umduğu teklifler kendisine ulaşmadı. Tecrübeli golcüye Türkiye'den ve Suudi Arabistan'dan ise ciddi teklifler olduğu belirtildi.

  • Türkiye'den hangi takımın Diego Costa'ya teklif yaptığı belirtilmezken Portekiz devi Benfica'nın da yıldız oyuncuyla ilgilendiği ve transferde önümüzdeki hafta hareketli günlerin yaşanacağı aktarıldı.
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