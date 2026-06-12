Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş’ın golcüsü attı galibiyet geldi: Güney Kore Çekya’yı 2-1 mağlup etti | ÖZET

Beşiktaş’ın golcüsü attı galibiyet geldi: Güney Kore Çekya’yı 2-1 mağlup etti | ÖZET

07:2912/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Güney Kore - Çekya özet
Güney Kore - Çekya özet

Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Güney Kore ve Çekya bu sabah saat 05.00’de karşı karşıya geldi. Karşılaşma Güney Kore’nin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golü Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Hyun-Gyu Oh’dan geldi. Güney Kore - Çeke maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Güney Kore ile Çekya, bugün sabah saat 05.00’te karşı karşıya geldi. Güney Kore maçta 2-1 üstün ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

Goller dakika 59’ Ladislav Krejci, 67’ In-beom Hwang ve 80’ Hyun-Gyu Oh’dan geldi. Oh, siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansını milli takımında da sürdürerek galibiyette başrol oynadı.

Güney Kore, A Grubu’ndaki bir sonraki maçında avantajlı konuma geçerken, Çekya ise ilk mağlubiyetini aldı. Turnuvanın ilk gününde alınan bu sonuç, gruptaki dengeleri de erken şekillendirdi.

GÜNEY KORE - ÇEKYA MAÇ SONUCU

GÜNEY KORE - ÇEKYA MAÇ ÖZETİ

Güney Kore - Çekya maç özetini izlemek için

2026 DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU

2026 DÜNYA KUPASI FİKSTÜR



#Güney Kore
#Çekya
#2026 Dünya Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet Cuma hutbesi 12 Haziran: Hicretin anlamı ve Hicri yeni yıl mesajları