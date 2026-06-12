Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Güney Kore ile Çekya, bugün sabah saat 05.00’te karşı karşıya geldi. Güney Kore maçta 2-1 üstün ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

Goller dakika 59’ Ladislav Krejci, 67’ In-beom Hwang ve 80’ Hyun-Gyu Oh’dan geldi. Oh, siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansını milli takımında da sürdürerek galibiyette başrol oynadı.

Güney Kore, A Grubu’ndaki bir sonraki maçında avantajlı konuma geçerken, Çekya ise ilk mağlubiyetini aldı. Turnuvanın ilk gününde alınan bu sonuç, gruptaki dengeleri de erken şekillendirdi.