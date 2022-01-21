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Güntekin Onay'dan Galatasaraylı futbolcuya: "Ancak U19'da oynar"

Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendiren Güntekin Onay, Cicaldau ve Morutan'ın performansını eleştirdi. İki futbolcunun da Galatasaray seviyesinde olmadığını ifade eden Onay, "Özellikle Morutan bu fizik kalitesiyle ancak U19’da oynar" dedi.

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Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Güntekin Onaydan Galatasaraylı futbolcuya: Ancak U19da oynar
Güntekin Onay

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında evinde konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Teknik direktör Domenec Torrent’le çıktığı ikinci maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılıların küme düşme hattı ile arasındaki puan farkı 4'e kadar düştü.

Galatasaray'ın Rumen futbolcuları Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, Kasımpaşa maçındaki performansları nedeniyle eleştirilerin hedefin oturdu.

Maçı Hürriyet'te değerlendiren Güntekin Onay, iki futbolcu hakkında dikkati çeken yorumlarda bulundu.

Onay, "Büyük umutlarla transfer edilen Morutan ve Cicaldau bir kez daha görüldü ki Galatasaray seviyesinde futbolcular kesinlikle değil. Özellikle Morutan bu fizik kalitesiyle ancak U19’da oynar" ifadelerini kullandı.

Maça ilk 11'de başlayan Morutan, 62. dakikada yerini Emre Kıllınç'a bıraktı.
Maça ilk 11'de başlayan Morutan, 62. dakikada yerini Emre Kıllınç'a bıraktı.

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