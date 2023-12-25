Güntekin Onay'dan Okan Buruk'a cevap: Art niyet var

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, golsüz sona eren Fenerbahçe derbisi sonrası Djiku ile Mauro Icardi arasında yaşanan pozisyonun faul olduğunu savunarak, yayıncı kuruluşu eleştirdi. Deneyimli teknik adam, "VAR odasından verilmeyen net bir penaltı vardı. Boks ringlerinde atılacak cinsten bir yumruktu belki de. Yayıncının da net göstermediğini öğrendik. Bütün dünyanın seyrettiği bir yayın bu. Birçok ülkede bu yayınladık. Bu kamera açılarından bu bile net verilmedi. Bir yandan kendimizi eleştiriyoruz, yayıncının da kameralarını fazlalaştırması, ceza sahası içerisindeki bu net pozisyonla ilgili görüntülerin verilmesini, dışarıda insanlar da merak ediyor. Hep Türk futbolunu eleştiriyoruz. Diğer paydaşların yaptığı hataların da eleştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.













"Dünya Kupası maçında nasılsa öyle yapılıyor"





Okan Buruk'un bu açıklamalarına cevap yayıncı kuruluş sunucusu Günekin Onay'dan geldi. Onay, "Maç 26 kamerayla çekiliyor. En net pozisyon belki o anda ekrana yansıtılmamış olabilir. Maçın yönetmeni de Türk değil. En temiz ve en açık görüntü ekrana getirmek en doğrusudur. Açı meselesi bu. 26 kamera var ve hepsi Riva'ya gönderiliyor. Maç başladığı için en net görüntü ekrana getirilmemiş olabilir. Daha sonra en temiz görüntü ekrana getirilebilirdi. Bunu da yaptığında 'Gözümüze mi sokuyorlar' deniliyor. Verilmediğinde 'Neyi saklıyorsunuz?' deniliyor. Biraz art niyet de var. 26 kameralı maç çekimi, uluslararası standartlarda, Dünya Kupası maçında nasılsa öyle yapılıyor" ifadelerini kullandı.





"Bu VAR hakemliği atom mühendisliği değil"





VAR hakemini de eleştiren Güntekin Onay, "Biz de görüntüden anlayamadık. Ancak VAR'ın orta hakemi uyarması ve beklemeleri lazımdı. Bu VAR hakemliği de atom mühendisliği, beyin cerrahlığı değil. Sizin yaptığınız iş de çok zor değil. Bütün sorumluluk, stres sahadaki hakemde. Orada bir odada sessizce oturuyorsunuz, maçın sesi bile gelmiyor. Sabah 06:00'da kalkıp üç vesait değiştirip evine ekmek götürenlerin işi zor. Siz hayat da kurtarmıyorsunuz, ne yapıyorsunuz yani? İki saat odada oturuyorsunuz" dedi.























