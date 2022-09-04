Spor Gürcistan-Türkiye maçında ortalık karıştı İtirazda bulunduk
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Gürcistan-Türkiye maçında ortalık karıştı: İtirazda bulunduk

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan'a ikinci uzatma sonunda 88-83'lük skorla mağlup oldu. Mücadele esnasında Furkan Korkmaz ile Sanadze ve Ergin Ataman diskalifiye edilirken, karşılaşma sonrasında da kavga çıktı. Gürcistan-Türkiye basketbol maçında ne oldu? Neden kavga çıktı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gürcistan-Türkiye basketbol maçında ne oldu? Turnuvadan çekilecek miyiz? Neden kavga çıktı?
Milliler ilk mağlubiyetini aldı

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda ilk mağlubiyetini yaşadı. Ay-yıldızlı takım, Tiflis Arena'da oynanan ve normal süresi 68-68, birinci uzatma bölümü de 75-75 berabere biten maçta Gürcistan'a ikinci uzatma sonunda 88-83 kaybederek ilk yenilgisini aldı.

A Milli Takım, grubundaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68, ikinci maçında da Bulgaristan'ı 101-87 yenmişti. Milli takımın grubunda, Gürcistan, Karadağ ve Bulgaristan'ın yanı sıra İspanya ve Belçika bulunuyor.

Furkan Korkmaz neden diskalifiye edildi?

Karşılaşmanın son periyodunda milli oyuncu Furkan Korkmaz ile Gürcü basketbolcu Duda Sanadze arasında gerginlik yaşanırken, iki oyuncu da diskalifiye edildi. A Milli Takım'ın hücumunda pota altında Furkan Korkmaz'a yapılan faul sonrası gelişen gerginlikte Sanedze, milli oyuncunun yanına giderek diyaloğa girdi. Furkan Korkmaz ve Sanadze daha sonra birbirlerinin üzerine yürürken, araya giren diğer oyuncular olayın büyümesini engelledi.

Bu sırada Gürcistanlı taraftarların yer aldığı tribünlerden A Milli Takım'ın yedek kulübesine doğru yabancılar maddeler atıldı. Gerginliğin bitmesiyle saha kenarında görüntüleri izleyen hakemler, teknik faul verdikten sonra iki oyuncuyu da diskalifiye etti. Bu arada yaklaşık 15 dakika duran müsabakaya, kaldığı yerden devam edildi.

Ergin Ataman da diskalifiye edildi

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, maçın son bölümünde oyundan ihraç edildi. Tecrübeli başantrenör, ikinci uzatma bölümde Cedi Osman'a çalınan sportmenlik dışı faulden sonra yaptığı itirazların ardından üst üste iki teknik faulle oyun dışında kaldı. Saha içine girerek hakemlerin kararlarına sert tepki gösteren Ataman, güçlükle soyunma odasına götürüldü.

22 saniyelik kayıp zaman için itiraz edildi

Karşılaşmada Duda Sanadze'nin bitime 4 dakika 48 saniye kala Furkan Korkmaz'a yaptığı faulün ardından oyun durmasına rağmen, karşılaşmaya bitime 4 dakika 26 saniyeden devam etmesi dikkati çekti. A Milli Takım yetkilileri, yaşanan 22 saniyelik kayıp zaman için müsabaka sonunda itirazda bulundu.

Maçtan sonra Furkan Korkmaz'a saldırı

A Milli Basketbol Takımı Antrenörü Hakan Demir, 3 Gürcistan Milli Takım oyuncusunun ve güvenlik görevlilerinin, koridorda Furkan Korkmaz ile kondisyonerimize saldırdığını açıkladı.

12 Dev Adam turnuvadan çekilecek mi?

  • TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan, yaşanan olaylar sonrasında turnuvadan çekilebileceğimizi söyledi. Onan, "FIBA kamera kayıtlarına bakacak ve alacakları kararı göreceğiz. Oyuncularımız bizim için çok önemli, eğer bunu ivedilikle yapmazlarsa turnuvadan çekiliriz" ifadelerini kullandı.

Furkan Korkmaz'a saldırı
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Furkan Korkmaz'a saldırı

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