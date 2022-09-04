Furkan Korkmaz'a saldırı

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, ev sahibi Gürcistan’a iki uzatma sonunda 88-83’lük skorla mağlup oldu.

3 Gürcü oyuncu saldırdı

A Milli Basketbol Takımı Antrenörü Hakan Demir, 3 Gürcistan Milli Takım oyuncusunun ve güvenlik görevlilerinin, koridorda Furkan Korkmaz ile kondisyonerimize saldırdığını açıkladı.

"Terk ederiz"

Türkiye Basketbol Federasyonu(TBF) Genel Koordinatörü Ömer Onan, "FIBA kamera kayıtlarına bakacak ve alacakları kararı göreceğiz. Oyuncularımız bizim için çok önemli, eğer bunu ivedilikle yapmazlarsa turnuvadan çekiliriz" dedi.

"FIBA'ya sesleniyorum"

Sözlerini sürdüren Ömer Onan, "Furkan koridorda kondisyonerle giderken saldırıya uğradı. Buradan FIBA'ya sesleniyorum. Kimseyi aptal sanmasınlar. Başkanla da konuştum biz bu turnuvayı terk ederiz" ifadelerini kullandı.

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"Yumruk yumruğa birbirimize gireceğiz"

Yapılan kötü muameleye dikkat çeken Onan, "Biz yıllarca Avrupa Şampiyonası yaptık, kimsenin kılına zarar gelmedi. Resmen polislerle yumruk yumruğa birbirimize gireceğiz. Arkadan Gürcüler gelip, laf ediyor. Bu çocukların kılına zarar gelmesini istemeyiz. Biz turnuvadan çekiliriz" şeklinde konuştu.

A Milli Takım, gruptaki dördüncü maçını 6 Eylül Salı günü Belçika ile yapacak. Gürcistan ise dördüncü maçında aynı gün Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

🇹🇷 Türkiye 83 - 88 Gürcistan 🇬🇪



👏 Müthiş mücadeleye sahne olan ve iki uzatmaya giden maçta A Milli Takımımıza ortaya koydukları mücadele için teşekkür ediyoruz!#BizBirlikteyiz #EuroBasket2022 #BringTheNoise pic.twitter.com/3sVtfECycj — TBF (@TBF) September 4, 2022