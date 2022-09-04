Spor Furkan Korkmaza saldırı
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Furkan Korkmaz'a saldırı

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda normal süresi 68-68, birinci uzatma bölümü ise 75-75 berabere biten üçüncü maçında Gürcistan'a ikinci uzatma bölümü sonunda 88-83 yenildi. Maç sonunda soyunma odasında sporcumuz Furkan Korkmaz'a saldırıldığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Gürcistan maçında ne oldu, Furkan Korkmaza neden saldırıldı?
Furkan Korkmaz

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, ev sahibi Gürcistan’a iki uzatma sonunda 88-83’lük skorla mağlup oldu.

3 Gürcü oyuncu saldırdı

A Milli Basketbol Takımı Antrenörü Hakan Demir, 3 Gürcistan Milli Takım oyuncusunun ve güvenlik görevlilerinin, koridorda Furkan Korkmaz ile kondisyonerimize saldırdığını açıkladı.

"Terk ederiz"

Türkiye Basketbol Federasyonu(TBF) Genel Koordinatörü Ömer Onan, "FIBA kamera kayıtlarına bakacak ve alacakları kararı göreceğiz. Oyuncularımız bizim için çok önemli, eğer bunu ivedilikle yapmazlarsa turnuvadan çekiliriz" dedi.

"FIBA'ya sesleniyorum"

Sözlerini sürdüren Ömer Onan, "Furkan koridorda kondisyonerle giderken saldırıya uğradı. Buradan FIBA'ya sesleniyorum. Kimseyi aptal sanmasınlar. Başkanla da konuştum biz bu turnuvayı terk ederiz" ifadelerini kullandı.

"Yumruk yumruğa birbirimize gireceğiz"

Yapılan kötü muameleye dikkat çeken Onan, "Biz yıllarca Avrupa Şampiyonası yaptık, kimsenin kılına zarar gelmedi. Resmen polislerle yumruk yumruğa birbirimize gireceğiz. Arkadan Gürcüler gelip, laf ediyor. Bu çocukların kılına zarar gelmesini istemeyiz. Biz turnuvadan çekiliriz" şeklinde konuştu.

  • A Milli Takım, gruptaki dördüncü maçını 6 Eylül Salı günü Belçika ile yapacak. Gürcistan ise dördüncü maçında aynı gün Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

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