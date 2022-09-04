12 Dev Adam Gürcistan'a kaybetti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında ev sahibi Gürcistan’a iki uzatma sonunda 88-83’lük skorla mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, bu skorla ilk mağlubiyetini yaşadı.
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında ev sahibi Gürcistan’a iki uzatma sonunda 88-83’lük skorla mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, bu skorla ilk mağlubiyetini yaşadı.
Ayrıntılar geliyor...
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