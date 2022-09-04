Spor 12 Dev Adam Gürcistana kaybetti
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12 Dev Adam Gürcistan'a kaybetti

FIBA 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 12 Dev Adam, iki kez uzatmalara giden maçta Gürcistan'a 88-83 mağlup oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
12 Dev Adam Gürcistana kaybetti
12 Dev Adam

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında ev sahibi Gürcistan’a iki uzatma sonunda 88-83’lük skorla mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, bu skorla ilk mağlubiyetini yaşadı.

Ayrıntılar geliyor...

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