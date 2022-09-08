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Gustavo: "Galibiyet daha önemliydi"

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 2-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelede 1 gol de atan Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gustavo Henrique'nin açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Gustavo Henrique Dinamo Kiev maçının ardından neler söyledi?
Gustavo Henrique

UEFA Avrupa Ligi B grubunda Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gollerden birini kaydeden Henrique maç sonu açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Gustavo Henrique, Dinamo Kiev maçından sonra yaptığı açıklamada, “Bizler açısından zor bir maç olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası bu zorluğu da bekliyorduk. Bunun için de hazırdık. Son dakikaya kadar koyduğumuz performans bence gayet iyiydi. Galibiyet bizim açımızdan çok iyi oldu. İyi bir başlangıç yapabilmek adına önemli bir galibiyetti. İyi bir şekilde dinleneceğiz. Bir sonraki maça hazırlanacağız” diye konuştu.

"Galibiyet daha önemliydi"

Genel anlamda duran toplar için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Brezilyalı futbolcu, “Bu anlamda güçlü olduğumuzu söyleyebilirim. Korner pozisyonunda gol atabildiğim için çok mutluyum. İkinci golde de aynı şekilde Batshuayi’ye gol anlamında yardım edebildiğim için mutluyum. Bugün saha içerisinde çok fazla çalıştık. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürerek devam edeceğiz. Gol atmak benim açımdan önemli ama galibiyet daha önemliydi. Duran top çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Mental anlamda güçlü kalmasını bildik"

Rakibin sürekli faul yapmasının hatırlatılması üzerine 29 yaşındaki futbolcu, “Bana göre bu rakibin stratejisiydi. Fiziksel anlamda geçecek bir oyundu. Bu da biliyorduk. Daha önce de karşılaşmıştık. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Onlar da bizim oyun ritmimizi durdurmaya çalıştılar. Biz mental anlamda güçlü kalmasını bildik. En iyi anı bekledik gol atmadın adına. Gol atmak için mücadelemizi sürdürdük. Neticesinde de golü bulduk. Böyle maçları nasıl oynamamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Rakibe üstün taraf bizdik” ifadelerini kullandı.

"Bunu gerektiriyor"

Oynadıkları ilk maçların kendisine göre kötü olmadığını ifade eden Gustavo Henrique, “Bunun için de zaman gerekiyor. Yeni takıma alışmak durumundasınız. Ben de aynı şekilde adaptasyonumu sürdürüyorum. Çünkü buradaki futbol biraz daha farklı daha önce oynadığım ligden. Her maç en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum. Fenerbahçe gibi bir büyük kulüpte oynamak de bunu gerektiriyor” diyerek sözlerini tamamladı.

  • Gustavo Henrique, Fenerbahçe kariyerindeki ilk golün kaydetti.

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