Gustavo rüzgarı tersine çevirdi

Fenerbahçe’ye transferi tepki çeken Brezilyalı stoper Gustavo Henrique sergilediği performansla gönülleri kazandı.
UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev ve Rennes, Süper Lig’de Kayserispor ve Alanyaspor karşısında savunmada neredeyse hatasız oynayan Gustavo hücuma verdiği destekle de öne çıktı.
Brezilyalı stoper son 4 maçta girdiği 40 ikili mücadelenin 32’sini kazanırken, yüzde 80 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. Gustavo girdiği 20 hava topu mücadelesinin ise 16’sını kazandı, yüzde 80 hava topu kazanma oranı elde etti.
Her geçen gün performansının üzerine koyan Gustavo, uzun paslarıyla da dikkat çekiyor.
Duran top silahı
Brezilyalı stoper, Avrupa Ligi ve Süper Lig’de 10 maçta forma giyerken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Teknik direktör Jorge Jesus, uzun boyu nedeniyle Gustavo’nun hava topu etkinliğinden duran toplar organizasyonlarında faydalanmak istiyor.