Gustavo rüzgarı tersine çevirdi

Hayat

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Tarkan'a İstanbul'da konser teklifi

Ünlü şarkıcı Tarkan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında sahneye çıkmak için 8 milyon lira gibi astronomik bir ücret almış, buna rağmen Tunç Soyer tarafından "Yüce gönüllü" ilan edilmişti. Tarkan'a bu kez İstanbul'un CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "29 Ekim'de de İstanbul'da sahneye çık" diye teklif götürdüğü iddia ediliyor.