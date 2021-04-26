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Spor GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet "Bu yoldan dönmek yok"
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GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: "Bu yoldan dönmek yok"

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, son 180 dakika sonra Süper Lig'de olacaklarına inandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: Bu yoldan dönmek yok
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GZT Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 50 yıl sonra 1970 ruhuyla yola çıkan, her şeyini sahaya koyan, inanan, savaşan, eksiklikler ve sakatlıklar bahanesine sığınmadan mücadele eden koca yürekli oyuncularını tebrik ettiğini belirtti.

Oyuncularının, alın teriyle, şaibeden uzak, dişe diş, onuruyla başarıdan başarıya koşan, sportmence Süper Lig'e yürüdüklerini ifade eden Karaahmet, şunları kaydetti:

  • "Şimdi önümüzde sadece iki maç kaldı. Daha önce de yendiğimiz iki takımla oynayacağımız toplam 180 dakikamız var. Süper Lig inancını hiç kaybetmeden koşan bu savaşçı çocukları ileride herkes '2020 ruhu' diye hatırlayacak. Bu nedenle onlar kadar herkes inansın. Herkes bizim kadar inansın. Bu yoldan dönmek yok. Bir an bile ümidimizi kaybetmek yok. 180 dakika sonra Süper Lig'de olacağımıza ben inanıyorum. Siz de inanmayı bırakmayın."

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