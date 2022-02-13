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GZT Giresunspor maçında elmacık kemiğinden sakatlanan Serdar Dursun ameliyat oldu

Dün oynanan GZT Giresunspor maçında ceza sahası içindeki bir pozisyonda elmacık kemğinden sakatlanan ve oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Serdar Dursun ameliyat oldu.

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Haber Merkezi İHA
GZT Giresunspor maçında elmacık kemiğinden sakatlanan Serdar Dursun ameliyat oldu
Serdar Dursun

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'un konuğu olan Fenerbahçe'de bir pozisyonda elmacık kemiğinden sakatlanan golcü oyuncu Serdar Dursun, bugün ameliyat oldu.

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, GZT Giresunspor müsabakasında aldığı darbe sonrası sağ taraf Zygoma (elmacık kemiği) kemiğinde deplase çökme kırığı oluşması nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat oldu.

Dursun’u takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Başarılı geçen operasyon sonrası 30 yaşındaki forvet, öğle saatlerinde taburcu oldu. Golcü futbolcuyu takım arkadaşları yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Serdar Dursun’a bir kez daha geçmiş olsun diyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini diliyoruz" denildi.

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