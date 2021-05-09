GZT Giresunspor maçında skandal üstüne skandal: Başka oyuncunun formasıyla oynadı

TFF 1. Lig'in son haftasında GZT Giresunspor, deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaştı. Süper Lig'e çıkma yarışındaki hayati mücadelede, birçok skandal olay yaşandı.

Tuzlaspor lehine verilen penaltı tartışma çıkarttı

Karşılaşmanın 13. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan, Tuzlaspor lehine tartışmalı bir penaltı çaldı. GZT Giresunsporlu oyuncular, uzun süre itiraz etse de hakem Karaoğlan kararından vazgeçmedi.

Gol, ofsayt nedeniyle sayılmadı

Bu pozisyonun dışında Giresunspor'un mücadelede attığı 3. gol ise ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bu pozisyonda da ciddi tartışmalar yaşandı. Sebebi ise Giresunsporlu futbolcunun ofsaytta olmaması.

Takım arkadaşının formasıyla oynadı

Tuzlaspor-GZT Giresunspor maçının ikinci yarısında bir skandal daha yaşandı. İkinci yarının başında Tuzlaspor'dan Fatih Safran, Ufuk Kadıoğlu'nun formasıyla oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan bu durumu 13 dakika sonra fark ederek uyarıda bulundu.

🤔 Tuzlaspor'da forma karışıklığı



🔵 Tuzlasporlu Fatih Safran, 52 numaralı, 'Ufuk' yazılı formayla sahaya çıktı. Değişiklikten 14 dakika sonra hata fark edilince hakem tarafından kenara gönderildi pic.twitter.com/QDcuU9ZmKG REKLAM May 9, 2021