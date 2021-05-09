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Spor GZT Giresunspor maçında skandal üstüne skandal Başka oyuncunun formasıyla oynadı
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GZT Giresunspor maçında skandal üstüne skandal: Başka oyuncunun formasıyla oynadı

TFF 1. Lig'in son haftasında oynanan Tuzlaspor-GZT Giresunspor maçında skandal üstüne skandallar yaşandı. Süper Lig'e çıkacak takımın belirleneceği maçta, ilk yarıda önce mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan'ın Tuzlaspor lehine çaldığı penaltı tartışma çıkarttı. Hemen arkasından GZT Giresunspor'un atmış olduğu gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. İkinci yarıda ise Tuzlasporlu oyuncu Fatih Safran, takım arkadaşının formasıyla sahada mücadele etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
GZT Giresunspor maçında skandal üstüne skandal: Başka oyuncunun formasıyla oynadı
Hakemin uyarısıyla Fatih Safran, formasını değiştirdi.

TFF 1. Lig'in son haftasında GZT Giresunspor, deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaştı. Süper Lig'e çıkma yarışındaki hayati mücadelede, birçok skandal olay yaşandı.

Tuzlaspor lehine verilen penaltı tartışma çıkarttı

Karşılaşmanın 13. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan, Tuzlaspor lehine tartışmalı bir penaltı çaldı. GZT Giresunsporlu oyuncular, uzun süre itiraz etse de hakem Karaoğlan kararından vazgeçmedi.

Gol, ofsayt nedeniyle sayılmadı

Bu pozisyonun dışında Giresunspor'un mücadelede attığı 3. gol ise ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bu pozisyonda da ciddi tartışmalar yaşandı. Sebebi ise Giresunsporlu futbolcunun ofsaytta olmaması.

  • Takım arkadaşının formasıyla oynadı
  • Tuzlaspor-GZT Giresunspor maçının ikinci yarısında bir skandal daha yaşandı. İkinci yarının başında Tuzlaspor'dan Fatih Safran, Ufuk Kadıoğlu'nun formasıyla oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan bu durumu 13 dakika sonra fark ederek uyarıda bulundu.

Tuzlaspor-Giresunspor maçında olay çıkartan hakem kararları
SPOR
Tuzlaspor-Giresunspor maçında olay çıkartan hakem kararları

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