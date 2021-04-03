Spor GZT Giresunspor sahasında İstanbulspor ile berabere kaldı
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GZT Giresunspor sahasında İstanbulspor ile berabere kaldı

TFF 1. Lig'in 28. haftasında GZT Giresunspor sahasında istanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
GZT Giresunspor sahasında İstanbulspor ile berabere kaldı
GZT Giresunspor-İstanbulspor karşılaşmasından bir kare

TFF 1. Lig’in 28. haftasında GZT Giresunspor, İstanbulspor’u sahasında konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Alınan bu sonucun ardından GZT Giresunspor puanını 57'ye, İstanbulspor ise 48'e yükseltti.

Gelecek hafta GZT Giresunspor deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak. İstanbulspor ise sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek.

Samsunspor kazandı

TFF 1. Lig’in 28. hafta mücadelesinde Samsunspor deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti. Alınan bu galibiyetin ardından Süper Lig'e çıkma yarışında GZT Giresunspor ile puan farkını 3'e düşürdü.


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