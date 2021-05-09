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GZT Giresunspor ve Adana Demirspor Süper Lig’de

TFF 1. Lig 2020/2021 sezonunda GZT Giresunspor 44 yıl aranın ardından ve Adana Demirspor 26 yıl sonra Süper Lig’e yükselen ekipler oldu. Samsunspor ise play-off turunda Altınordu ile eşleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
GZT Giresunspor ve Adana Demirspor Süper Lig’de
GZT Giresunspor'un sevinci

TFF 1. Lig 2020/2021 sezonu sona erdi. Ligi lider bitiren Adana Demirspor ve ikinci sırada tamamlayan GZT Giresunspor Süper Lig’e yükselen ekipler oldu. Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile aynı puanda yer alan Yılport Samsunspor ise ligi üçüncü sırada tamamladı ve play-off turunda Altınordu ile eşleşti.

44 yıl sonra Süper Lig’e yükseldiler

GZT Giresunspor, 44 yıl aranın ardından Süper Lig’e yükseldi. Son olarak 1976/1977 sezonunda Süper Lig’de yer alan Karadeniz temsilcisi, hasretini sona erdirdi. Ligin son haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşan GZT Giresunspor, rakibini 5. dakikada Eren Tozlu ve 20. dakikada Balde’nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Tuzlaspor’un tek golünü ise 15. dakikada penaltıdan Segbefia kaydetti. Alınan bu galibiyetle birlikte Giresunspor 70 puanla ligi ikinci sırada tamamladı ve Süper Lig’e yükseldi.

26 yıl sonra Süper Lig’deler

Menemenspor’u deplasmanda 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, 26 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi. Tarihi akşamda Adana ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Pa Dibba, 11. dakikada Eze, 23. dakikada penaltıdan Hasan ve 53. dakikada Sinan kaydetti. Alınan bu galibiyetle birlikte Adana Demirspor puaını 70’e yükselti ve sezonu lider tamamlayarak Süper Lig’e yükseldi.

Adana Demirsporlu futbolcuların sevinci
Adana Demirsporlu futbolcuların sevinci

Samsunspor ‘play-off’lara kaldı

Deplasmanda Adanaspor’u 2-0 mağlup eden Samsunspor, puanını 70’e yükseltti fakat averajla ligi 3. sırada tamamladı. Adana Demirspor ve GZT Giresunspor’un gerisinde kalan Yılport Samsunspor, ‘play-off’lara kaldı.

Playoff oynayacak takımlar belli oldu

TFF 1. Lig’de, Süper Lig’e çıkma heyecanı play-off karşılaşmalarıyla devam edecek. Ligi 3. sırada tamamlayan Samsunspor, 4. sırada bitiren İstanbulspor, 5. srada yer alan Altay ve 6. sırada bulunan Altınordu play-off oynayacak. Play-off turunda Altay ile İstanbulspor, Altınordu ile de Samsunspor karşılaşacak.

  • Play-off müsabaka tarihleri şöyle;
  • Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi
  • Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma
  • Final: 25 Mayıs Salı

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