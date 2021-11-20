GZT Giresunspor sahasında Yeni Malatyaspor'a geçit vermedi

Süper Lig'in 13. haftasında GZT Giresunspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
3 maç sonra gelen galibiyet
GZT Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Fousseni Diabete penaltıdan kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Giresunspor, 3 maç aradan sonra yeniden galibiyetle tanıştı. Bu galibiyetle birlikte GZT Giresunspor puanını 13'e yükseltti. Malatyaspor ise 12 puanda kaldı. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada GZT Giresunspor kritik bir 3 puan aldı.
Gelecek hafta GZT Giresunspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
İlk yarıdan dakikalar
- 2. dakikada atılan uzun pasta sağ kanattan hareketlenen Suleymanov ceza sahası içerisinde topu kafayla aşırtmak istedi ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi.
- 8. dakikada Giresunspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Adem Büyük kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan gole izin vermedi.
- 10. dakikada köşe vuruşunda Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştırdığı topa ceza sahası önünden vuran Suleymanov'un şutu üstten dışarıya gitti.
- 20. dakikada ceza sahası sağ çizgisine inen Sergio topu içeriye çevirdi. Kale çizgisine paralel giden topu Doukara'dan önce topu savunmada Haddadi uzaklaştırdı.
- 45+1. dakikada Diabate ceza sahası sağ ön çaprazında yerde kaldı. Suleymanov'un kullandığı frikikte topu kaleci Ertaç kontrol etti.
- Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıdan dakikalar
- 57. dakikada Diabate’nin sağ kanattan penaltı noktasına topun gelişine Balde’nin vuruşu diğerin dibinden auta gitti.
- 61. dakikada sol kanattan Aziz Behich’in ortasında altı pasta bulunan Sergio kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
- 69. dakikada Zeki Yavru’nun şutuna ceza sahası içerinde Karim, elle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Giresunspor’da penaltı vuruşunu kullanan Diabate, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
- 79. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa’nın vuruşu ağlarla buluştu. VAR incelemesinden sonra gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
- 83. dakikada Mallan’ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Okan kornere çeldi.
- 90+4. dakikada Yeni Malatyaspor’da Karim’in vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
- Mücadeleyi GZT Giresunspor 1-0 kazandı.