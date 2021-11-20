GZT Giresunspor sahasında Yeni Malatyaspor'a geçit vermedi

Gündem

AK Parti'li Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Önce zulüm ettiği insanlardan özür dilesin

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helallik' çıkışıyla ilgili, "Böyle helallik olmaz. İnsanları kat sayıdan, başörtüsünden, 28 Şubat yıllardaki bir sürü sıkıntıdan dolayı çok büyük bedeller ödediler. Onları görmeyeceksiniz, şimdi 'helallik istiyorum' diyeceksiniz. Önce özür dileyecekler, af dileyecekler, hatta bu işi yapan darbecilerde olduğu gibi, 28 Şubat’ta darbe yapanlar gibi yargılanacaklar, sonra belki insanlar helal edecekler ya da etmeyecekler" dedi.