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GZT Giresunspor sahasında Yeni Malatyaspor'a geçit vermedi

Süper Lig'in 13. haftasında GZT Giresunspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti ve 3 maç sonra yeniden galibiyet aldı. Alt sıraları yakında ilgilendiren karşılaşmada gülen taraf olan GZT Giresunspor, kritik bir 3 puan aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Süper Lig'in 13. haftasında GZT Giresunspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

3 maç sonra gelen galibiyet

GZT Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Fousseni Diabete penaltıdan kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Giresunspor, 3 maç aradan sonra yeniden galibiyetle tanıştı. Bu galibiyetle birlikte GZT Giresunspor puanını 13'e yükseltti. Malatyaspor ise 12 puanda kaldı. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada GZT Giresunspor kritik bir 3 puan aldı.

Gelecek hafta GZT Giresunspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

İlk yarıdan dakikalar

  • 2. dakikada atılan uzun pasta sağ kanattan hareketlenen Suleymanov ceza sahası içerisinde topu kafayla aşırtmak istedi ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi.
  • 8. dakikada Giresunspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Adem Büyük kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan gole izin vermedi.
  • 10. dakikada köşe vuruşunda Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştırdığı topa ceza sahası önünden vuran Suleymanov'un şutu üstten dışarıya gitti.
  • 20. dakikada ceza sahası sağ çizgisine inen Sergio topu içeriye çevirdi. Kale çizgisine paralel giden topu Doukara'dan önce topu savunmada Haddadi uzaklaştırdı.
  • 45+1. dakikada Diabate ceza sahası sağ ön çaprazında yerde kaldı. Suleymanov'un kullandığı frikikte topu kaleci Ertaç kontrol etti.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar

  • 57. dakikada Diabate’nin sağ kanattan penaltı noktasına topun gelişine Balde’nin vuruşu diğerin dibinden auta gitti.
  • 61. dakikada sol kanattan Aziz Behich’in ortasında altı pasta bulunan Sergio kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
  • 69. dakikada Zeki Yavru’nun şutuna ceza sahası içerinde Karim, elle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Giresunspor’da penaltı vuruşunu kullanan Diabate, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
  • 79. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa’nın vuruşu ağlarla buluştu. VAR incelemesinden sonra gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
  • 83. dakikada Mallan’ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Okan kornere çeldi.
  • 90+4. dakikada Yeni Malatyaspor’da Karim’in vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
  • Mücadeleyi GZT Giresunspor 1-0 kazandı.
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