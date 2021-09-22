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GZT Giresunspor'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan GZ Giresunspor'da kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, sarı-lacivertli deplasmandan galibiyetle döneceklerine inandıklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
GZT Giresunspordan Fenerbahçeye gözdağı
GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal

Süper Lig’in 6. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak GZT Giresunspor, galibiyet hedefliyor. Kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmeyi amaçladıklarını, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını söyledi.

"Galibiyetle çıkacağız"

Fenerbahçe’nin, ligin güzide takımlarından biri olduğunu belirten Önal, “Aradığımız başarıyı inşallah Fenerbahçe maçında bulmayı düşünüyoruz. Oyuncularımız buna her anlamda hazırlar. Bence çok sürpriz durum oluşacaktır. Galatasaray da Alanyaspor maçında aynısını yaşadı. Sonuçta hepimiz aynı ligde oynuyoruz. Güzel bir başarı ile inşallah Fenerbahçe maçından galibiyetle çıkacağız” dedi.

  • "Anadolu takımı olmamızdan dolayı mı bu şekilde davranılıyor?"
  • Halil İbrahim Önal, son oynanan Alanyaspor ve Konyaspor maçlarında ciddi hatalı hakem ve “VAR” kararlarıyla karşılaştıklarını da belirterek, “Son 2 maçımızda hoşumuza gitmeyen, canımızı çok sıkan hakem kararlarıyla karşılaştık. Anadolu takımı olmamızdan dolayı mı bu şekilde davranılıyor, bilmiyoruz. Bu sadece diğer takımlara mı var, yoksa herkese mi var? İlerleyen zamanlarda aynı problemi yaşayacak mıyız? Hakkımız yenecek mi?” şeklinde konuştu.

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