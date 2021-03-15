Spor GZT Giresunsporun şampiyonluk inancı tam
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GZT Giresunspor'un şampiyonluk inancı tam

GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, kalan karşılaşmaları kazanarak Süper Lig'e yükseleceklerine inandıklarını söyledi. Keleş, "Lider konumumuzu devam ettirip, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Teknik direktör Hakan Keleş, oyuncularına motivasyon konuşması yapıyor.
Teknik direktör Hakan Keleş, oyuncularına motivasyon konuşması yapıyor.

TFF 1. Ligin 27. haftasında 20 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor'a konuk olacak GZT Giresunspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çotanak Stadı'nda teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yeşil-beyazlı oyuncular teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

"Dimdik ayağa kalkacağız"

Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 3 haftada alınan mağlubiyetlerden dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Ligde artık kredilerini tükettiklerine işaret eden Keleş, cumartesi günü oynayacakları Samsunspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istediklerini dile getirdi.

Keleş, kalan karşılaşmaları kazanarak Süper Lig'e yükseleceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

  • "Üç mağlubiyet aldık ama dimdik ayağa kalkacağız. Kalan maçlarımızı kazanabilecek güçteyiz. Daha önce 12 maçlık galibiyet serisi yakaladık ve yine aynı başarıyı gösterebiliriz. Lider konumumuzu devam ettirip, sezon sonunda da şampiyonluğa ulaşacağız."

Lider Giresunspor'a yaraşır sponsor: GZT
SPOR
Lider Giresunspor'a yaraşır sponsor: GZT


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