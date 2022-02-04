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GZT Giresunspor'un yeni transferinde tümör tespit edildi

Giresunspor'un sözleşme imzaladığı Jean Pyerre’in son sağlık kontrollerinde testislerinde tümör tespit edildi. 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

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Haber Merkezi İHA
GZT Giresunsporun yeni transferinde tümör tespit edildi
Jean Pyerre takımla idmana çıkmıştı.

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor’da, İttifak Holding Konyaspor maçına sayılı saatler kala üzücü bir gelişme yaşandı.

Yeşil-beyazlı ekibin kısa bir süre önce 1,5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Jean Pyerre’in şüphe üzerine yapılan son sağlık kontrollerinde testislerinde tümör tespit edildi.

Bu gelişme üzerine Jean Pyerre’in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Pyerre için imza töreni düzenlenmişti.
Pyerre için imza töreni düzenlenmişti.

Jean Pyerre açıklama yaptı

GZT Giresunspor’da büyük şoka neden olan bu gelişmenin ardından Jean Pyerre, sağlık durumu hakkında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Pyerre, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

  • “Bazı durumlar bir işaret olarak hayatımızda olur. Tüm tetkikleri yaptıktan ve Giresunspor ile sözleşme imzaladıktan sonra testislerimden birinde küçük bir tümör tespit edildi. Durum hassas ancak iyileşme olasılığı yüksek. Ve olacak. Benim kararım Brezilya’ya dönüp hastalığımı güvendiğim doktorlarla ve ailemin yanında tedavi etmek. En iyi şekilde iyileşmekten ve bu engeli aşmaktan yorulmanız için başka seçeneğim yok. Benimle bu anı yaşayan herkesin anlayışına minnettarım. Hadi bir savaş daha yapalım!”

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