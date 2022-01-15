Spor Haaland Dortmund karar vermem için bana baskı yapıyor
FUTBOL FUTBOL

Haaland: Dortmund karar vermem için bana baskı yapıyor

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund forması giyen Norveçli forvet Erling Haaland takımının gelecek sezon için bir karara varması konusunda kendisine baskı yaptığını söyledi. Ayrıca karar verme konusunda erken davranmak istemediğini sözlerine ekleyen Haaland önlerinde daha çok maç olduğunu ve zorlu bir periyoda girdiklerini olduğunu ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Haaland: Dortmund karar vermem için bana baskı yapıyor
Haaland bu sezon Dortmund formasıyla 18 maça çıktı ve 21 gol 6 asistlik performans sergiledi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Norveçli oyuncu Erling Haaland, Alman ekibinin gelecek sezon için karar vermesi konusunda kendisine baskı yaptığını açıkladı.

"Geleceğimle ilgili bana baskı uyguluyorlar"

Almanya Bundesliga'nın 19'uncu haftasında Borussia Dortmund, konuk ettiği Freiburg'u 5-1 mağlup ederek maç fazlasıyla lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Karşılaşmada 2 gol atarak bu sezon Bundesliga'da 15'inci golünü kaydeden Erling Haaland, mücadelenin ardından kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Borussia Dortmund yönetiminin kendisine baskı uyguladığını vurgulayan Haaland, "Kulübüme duyduğum saygıdan dolayı 6 aydır bir şey konuşmamayı tercih ettim. Ama kulüp, gelecek sezon için karar vermem konusunda bana baskı uygulamaya başladı. Benim yapmak istediğim tek şey, futbol oynamak. Geleceğimle ilgili bana baskı uyguluyorlar ve bu da benim kısa sürede karar vermek zorunda olduğum anlamına geliyor. Kararımı şimdi veremem çünkü çok fazla maçımızın olduğu zor bir periyoda girmiş durumdayız" dedi.

Adı bir çok devle anılıyor

Alman ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Erling Haaland için Avrupa'nın dev kulüpleri birbiri ile kıyasıya bir yarış içerisinde. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Kylian Mbappe'nin Haziran ayında sona erecek sözleşmesini uzatmaması durumunda Haaland için Borussia Dortmund ile pazarlık masasına oturacağı iddia ediliyor.

21 yaşındaki oyuncu için girişimde bulunması beklenen bir diğer kulüp ise Manchester City. Sergio Agüero'nun ayrılmasının ardından yaz transfer döneminde bir forvet kadrosuna katmayan İngiliz ekibinin sezon sonunda Norveçli oyuncuyu transfer edebilmek için Dortmund'a teklif götüreceği İngiliz basınında yer alıyor. Ayrıca Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de hem Kylian Mbappe'yi hem de Erling Haaland'ı kadroya katmayı hayal ettiği ve bu konuda şartları zorlayacağı konuşuluyor.

Erling Haaland İngiltere yolcusu
SPOR
Erling Haaland İngiltere yolcusu

Borussia Dortmund'dan muhteşem geri dönüş: Harika goller
SPOR
Borussia Dortmund'dan muhteşem geri dönüş: Harika goller

Almanya Bundesliga'nın en iyi hakemi bir Türk seçildi
SPOR
Almanya Bundesliga'nın en iyi hakemi bir Türk seçildi

Hayat durma noktasına geldi

Hayat durma noktasına geldi

Kar kalınlığı 50 santimi geçti.
Havyarı 2 milyon lira

Havyarı 2 milyon lira

Keban'da bir kez daha görüldü.
İHAlar buldu komandolar vurdu

Hane başına 1150 liraya kadar destek verilecek.

​Cani dayı itiraf etmişti: Cenazeyi feryat ederek aldı.

​Elebaşlarının mektupları ortaya koydu.

​Karaman'daki feci kazada bir ölü üç yaralı var.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.