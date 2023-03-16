Haftanın hakemleri belli oldu

Galatasaray maçını Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
20.00 Konyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
13.30 Kasımpaşa-Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Adana Demirspor-Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş-İstanbulspor: Ali Şansalan
16.00 Sivasspor-Ankaragücü: Suat Arslanboğa
16.00 Fatih Karagümrük-Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan