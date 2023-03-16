|
Reklam
Reklam
Spor

Haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

11:52 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Galatasaray maçını Zorbay Küçük yönetecek.

Galatasaray maçını Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:


Yarın

20.00 Konyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük


18 Mart Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz


16.00 Adana Demirspor-Antalyaspor: Bahattin Şimşek


19.00 Beşiktaş-İstanbulspor: Ali Şansalan


19 Mart Pazar

16.00 Sivasspor-Ankaragücü: Suat Arslanboğa


16.00 Fatih Karagümrük-Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu


19.00 Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan





#Süper Lig
#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Galatasaray
1 saat önce
default-profile-img
Haftanın hakemleri belli oldu
OMÜ'de bel ağrısı çeken hastalar 'ağrı pili' ile sağlıklarına kavuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile görüştü
Türk Devletleri Teşkilat Zirvesi
Pakistanlı arama kurtarma ekipleri deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı: AFAD çok profesyoneldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Özbekistan'dan Dostluk Nişanı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.