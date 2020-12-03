Hakan Çalhanoğlu'dan mükemmel frikik golü: Celtic kalecisi kımıldayamadı

Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, takımının Celtic ile oynadığı maçta muhteşem bir frikik golüne imza attı. Milli oyuncumuz attığı golle takımının mücadelede dikkat çekici bir geri dönüş yapmasını sağladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en güzel golü olabilecek bir gole imza atan Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

Milan'ın yıldızıyla ilgili olarak Juventus ve Manchester United takımlarının transfer konusunda ısrarcı olduğu iddia ediliyor.

2013/14 sezonundan bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen oyuncular arasında Lionel Messi'nin (36) ardından en fazla frikik golü atan isim Hakan Çalhanoğlu. (18)