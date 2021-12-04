Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol: Kornerden attı

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Inter deplasmanda Roma ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 16. dakikasında Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kornerden attığı golle 1-0 öne geçti.
Korner pozisyonda topun başına geçen yıldız oyuncu, meşin yuvarlağı yakın kale direğinin yanından filelerle buluşturdu. Bu golün ardından Inter, kritik karşılaşmada 1-0 öne geçti.
Hakan Çalhanoğlu'nun kornerden attığı gol
🇹🇷 Hakan Çalhanoğlu kornerden harika bir gol attı.pic.twitter.com/9P2MD2KMMT
🇹🇷 Hakan Çalhanoğlu kornerden harika bir gol attı.pic.twitter.com/9P2MD2KMMT— Ömer Çelikbaşlı (@omercelikbasli) December 4, 2021