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Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol: Kornerden attı

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Hakan Çalhanoğlu, kornerden attığı gol ile Inter'i Roma karşısında 1-0 öne geçirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Çalhanoğlunun kornerden attığı golü izle
Hakan Çalhanoğlu'nun gol vuruşu.

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Inter deplasmanda Roma ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 16. dakikasında Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kornerden attığı golle 1-0 öne geçti.

Korner pozisyonda topun başına geçen yıldız oyuncu, meşin yuvarlağı yakın kale direğinin yanından filelerle buluşturdu. Bu golün ardından Inter, kritik karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Hakan Çalhanoğlu'nun kornerden attığı gol
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