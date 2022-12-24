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Hakan Keleş: "1 puan bizim için çok iyi"

Süper Lig’in 15. hafta maçında Hatayspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Maç sonu konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Deplasmanda kazanılan bir puan bizim için iyi" dedi. Hakan Keleş'in açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Hakan Keleş Hatayspor maçını değerlendirdi: Bir puan bizim için çok iyi
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş

Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor evinde Giresunspor'u ağırladı. Taraflar 1-1 berabere kaldı.

"Daha net pozisyonlarımız vardı"

Maç sonu konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Keleş, kendileri için ligin önemli olduğunu belirterek, "Burada kaybetmemek önemliydi. Ligde iyi bir gidişatımız vardı ama ara sonrasında kupadan elendik ama bizim için lig önemli. Kaybetmemek önemliydi. Maça iyi başladık, takım savunmasını iyi yaptık. İki tane stoperimiz cezalıydı ona rağmen rakibimize çok net pozisyon vermedik. Bizim daha net pozisyonlarımız vardı, direkten dönen topumuz da vardı. Kazanabilirdik, öne geçebilirdik ama rakibimiz öne geçti, sonradan bulduğumuz golle maç berabere bitti. Deplasmanda kazanılan bir puan bizim için iyi. Önümüzde Gaziantep maçı var, oyuncularıma teşekkür ediyorum, özverili ve coşkuluydular. Atakları sonlandıramadık dönen toplar da sıkıntı yaşadık ama Hatayspor’a bundan sonra başarılar" şeklinde konuştu.

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