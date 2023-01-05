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Hakan Keleş: İlk 70 dakikaya kadar iyi bir oyun sergiledik

Trabzonspor'a deplasmanda 3-0 kaybeden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş açıklamalarda bulundu. Keleş, rakiplerine çok pozisyon vermediklerini belirtti. Keleş ''İlk 70 dakikaya kadar iyi bir oyun sergiledik'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Keleş: İlk 70 dakikaya kadar iyi bir oyun sergiledik
Hakan Keleş maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor Giresunspor'u ağırladı. Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu.

İlk 70 dakikaya iyi bir oyun sergiledik

  • İlk 70 dakikaya kadar iyi bir oyun sergiledik. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Duran toptan 2 gol yedik. Çok çalışmamıza rağmen sıkıntı yaşıyoruz bunu konuda. Maç öncesi kazanmak istiyorduk, elimizden geleni yaptık ama 70 dakikadan sonra oyun koptu.

''Bu maçı unutacağız''

  • İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. Maçı unutacağız. Bizim önümüzde Ümraniyespor maçı var. Ona hazırlanacağız. Galip gelirsek, avantajımızı devam ettireceğiz.

ÖZET | Trabzonspor-Giresunspor: 3-0
SPOR
ÖZET | Trabzonspor-Giresunspor: 3-0


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