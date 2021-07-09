Hakan Özmert: "Antalyaspor'da futbolu bırakmak istiyorum"

Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdüren Antalyaspor'da tecrübeli futbolcu Hakan Özmert, “Buraya geleli dört gün oldu. Bundan önce 1 hafta da Antalya’da çalışmıştık. Dolayısıyla yeni sezon hazırlıklarına biraz hızlı başladık. Gençler, eskiler ve takıma yeni gelenler uyum sağlayabilsin diye erken başladık. Bu sezona iyi hazırlanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

“Hedefimiz Avrupa Kupası”

Hedeflerinin Avrupa kupalarında oynamak olduğunu da kaydeden Özmert, “Hedef hafta hafta kendisini oluşturuyor. Geçen sene kupada yarım kalmış bir hikayemiz var öyle diyeyim. Bu sene umarım bu hedefimizi kupayı alarak gerçekleştiririz. Bu sene şehir ve takım olarak Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Umarım bunu başarırız ama lig başlayınca göreceğiz. Yaş olarak ben artık tecrübeli bir konuma geldim 36 yaşındayım. Oynayabildiğim kadar futbol oynamak istiyorum. Antalyaspor forması altında da futbolu bırakmak istiyorum. Kulüp olarak şehir olarak isteklerimiz var bunları da burada gerçekleştirebilirsem çok mutlu olurum” açıklamalarında bulundu.

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Antalyaspor formasıyla çıktığı 147 maçta 15 gol atarken 14 de asist kaydetti.

“Sakatlıklar ve koronavirüs bizi çok etkiledi”

Geçen sezon koronavirüsün takımı kötü etkilediğini söyleyen Özmert, “Sezonun ortalarında çok iyi gidiyorduk. Son haftalara doğru kupada finali de garantileyince biraz rahat davranmaya başladık. Tam o haftalarda koronavirüs vakaları bizim takımda çok artmaya başladı. Sakatlıklar ve korona bizi çok etkiledi. Bu sebeplerle biraz sıkıntı yaşadık ve maç kazanamadık. Bu sene umarım bunları yaşamayız. Bu sene her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Antalyaspor Kaptanı Hakan Özmert, kırmızı beyazlı kulüple hiçbir maddi şart konuşmadan boş kağıda imza attı ve sözleşmesini 1 yıl daha uzattı pic.twitter.com/5BkhqhNyIX REKLAM June 4, 2021