Hakan Safi'den seçim kürsüsünde iddialı sözler: Üç yıldızın ismini verdi

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürerken, Chobani Stadı'nda düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulun ilk gününde kürsüye çıkan Hakan Safi, sarı-lacivertli kulüp için hazırladıkları projeleri anlattı. Adaylık kararını aylar önce verdiğini belirten Safi, Avrupa'daki futbol modellerini incelediklerini ve önemli isimlerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.





Paolo Maldini ile yol haritasını belirlediklerini açıkladı





Kulübün sportif yapılanması için İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini ile birlikte çalıştıklarını belirten Safi, transfer süreçlerinde de önemli adımlar attıklarını ifade etti.





Hakan Safi, "Milan'ın şampiyonluk hasretini bitiren sevgili Paolo Maldini ile Fenerbahçe'mizin durumunu ve hedeflerini belirledik. Fenerbahçe'mizin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı kararlaştırdık" dedi.





Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood açıklaması





Transfer çalışmalarına haftalar önce başladıklarını belirten başkan adayı, şu ana kadar üç isimle anlaşma sağlandığını açıkladı.





Safi, "Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood... Bitmedi, inanın! Dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler" ifadelerini kullandı.





Ayrıca iki yöneticinin yurt dışında bulunduğunu söyleyen Safi, resmi sürecin tamamlanmasının ardından yeni isimleri taraftarlarla paylaşacaklarını belirtti.





"12 yıllık hasret sona erecek"





Fenerbahçe'nin uzun süredir Süper Lig şampiyonluğuna ulaşamadığına dikkat çeken Hakan Safi, göreve gelmeleri halinde bu seriyi sonlandıracaklarını savundu.





Sarı-lacivertli camiaya seslenen Safi, "12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçemizi şampiyon yapacağız" dedi.





"Tarihin en güçlü kadrosunu kuracağım"





Transfer konusunda iddialı açıklamalarda bulunan başkan adayı, kulübün tarihindeki en güçlü kadroyu oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.





"Tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım" diyen Safi, saha içindeki kalite kadar kulübün saha dışındaki etkinliğini de artıracaklarını ifade etti.





Hakemler ve yapı tartışmalarına da değindi





Konuşmasında Türk futbolundaki hakem sistemi ve lobi faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hakan Safi, yönetimde bulunduğu dönemde yabancı VAR uygulamasının hayata geçirilmesinde rol oynadığını savundu.





Safi, "Benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir puanını değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek" ifadelerini kullanırken, kulübün haklarını sonuna kadar savunacaklarını dile getirdi.





Başkan adayı ayrıca, "Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım" sözleriyle kürsüde en çok alkış alan bölümlerden birine imza attı.





Birlik mesajı verdi





Seçim yarışında Aziz Yıldırım ile rakip olduklarını ancak seçim sonrasında herkesin ortak paydasının Fenerbahçe olacağını vurgulayan Safi, camianın yeniden birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.





Sözlerini, "Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak" ifadeleriyle tamamlayan Hakan Safi, taraftarlara gelecek sezon büyük kutlamalar yaşatacaklarının sözünü verdi.



