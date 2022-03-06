Hakem bitirdi Fenerbahçe gol attı: Derbide hakeme saldırı girişimi

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin ilk yarısının son dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Mücadeleyi bitiren Zorbay Küçük'ün düdük sesini duymayan Miha Zajc'ın çektiği şutta top filelerle buluştu.
Maç bittiği için geçerli sayılmayan bu gol sonrasında Fenerbahçeli bir taraftar sahaya girdi. Hakem Zorbay Küçük'e saldırı girişiminde bulunan taraftarı güvenlik güçleri ve Fenerbahçeli futbolcular tarafından engellendi.
Fenerbahçeli futbolcular sahaya giren taraftarı böyle engelledi pic.twitter.com/wAlGgsdsW1
Fenerbahçeli futbolcular sahaya giren taraftarı böyle engelledi pic.twitter.com/wAlGgsdsW1— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 6, 2022
Fenerbahçe Kulübü, ilk yarıdaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili olarak attığı tweet şöyle;
GECE YARISI ATANAN HAKEM KONUSUNDA DUYDUĞUMUZ ENDİŞEYİ AÇIKLAMIŞTIK!
HAKLI OLDUĞUMUZU 17. DAKİKADA TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ!
TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞUNU UNUTUP HAKEM ATAMALARINA YARDIMCI OLAN KİŞİ ER YA DA GEÇ HESAP VERECEKTİR!
GECE YARISI ATANAN HAKEM KONUSUNDA DUYDUĞUMUZ ENDİŞEYİ AÇIKLAMIŞTIK!