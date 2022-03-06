Hakem bitirdi Fenerbahçe gol attı: Derbide hakeme saldırı girişimi

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin ilk yarısının son dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Mücadeleyi bitiren Zorbay Küçük'ün düdük sesini duymayan Miha Zajc'ın çektiği şutta top filelerle buluştu.

Maç bittiği için geçerli sayılmayan bu gol sonrasında Fenerbahçeli bir taraftar sahaya girdi. Hakem Zorbay Küçük'e saldırı girişiminde bulunan taraftarı güvenlik güçleri ve Fenerbahçeli futbolcular tarafından engellendi.

Fenerbahçeli futbolcular sahaya giren taraftarı böyle engelledi pic.twitter.com/wAlGgsdsW1 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 6, 2022

Fenerbahçe Kulübü, ilk yarıdaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili olarak attığı tweet şöyle;