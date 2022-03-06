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Hakem bitirdi Fenerbahçe gol attı: Derbide hakeme saldırı girişimi

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin ilk yarısının bitiş düdüğünün ardından Miha Zajc'ın şutunda top filelerle buluştu. Yaşanan bu pozisyonun ardından bir Fenerbahçeli taraftar sahaya girdi ve hakem Zorbay Küçük'e saldırı girişiminde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakem bitirdi Fenerbahçe gol attı: Derbide hakeme saldırı girişimi
Fenerbahçeli futbolcular sahaya giren taraftarı böyle engelledi.

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin ilk yarısının son dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Mücadeleyi bitiren Zorbay Küçük'ün düdük sesini duymayan Miha Zajc'ın çektiği şutta top filelerle buluştu.

Maç bittiği için geçerli sayılmayan bu gol sonrasında Fenerbahçeli bir taraftar sahaya girdi. Hakem Zorbay Küçük'e saldırı girişiminde bulunan taraftarı güvenlik güçleri ve Fenerbahçeli futbolcular tarafından engellendi.

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