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Spor

Hakem skandalı: Kırmızı kart göstermeyi unuttu

Pamukkale Gençlikbirliği-Çameli Belediyespor maçına hakem kararları damga vurdu. Konuk Çameli ekibi, karşılaşmanın hakeminin çift sarı kart gösterdiği futbolcuyu oyundan çıkarmadığını iddia etti.

12:09 . 21/03/2023 Salı
IHA
Maçtaki hakem kararları tepkilere neden oldu.

Maçtaki hakem kararları tepkilere neden oldu.

Denizli 2. Amatör Lig’de Akköy Stadı’nda oynanan Pamukkale Gençlikbirliği-Çameli Belediyespor maçı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.


İlk yarısı 1 – 1 beraberlikle sona eren maçın ikinci yarısına hakem kararları damga vurdu. Mahmut Aydoğan, Berke Batın Acar ve Ömer Yayın üçlüsünün verdiği kararlar, her iki takımından da tepkiler aldı. Pamukkale Gençlerbirliği’nden Bayram Ceylan’ın maçın her iki yarısında da sarı kart görmesine rağmen hakem tarafından oyundan atılmadığını öne süren Çameli Belediyespor teknik heyeti, maçın gözlemcisine başvura bulundu. Çameli tarafı, kamera kayıtların izlenerek yanlışlığın düzeltilmesini talep etti.


"Hakem kararları maça damga vurdu"

İyi bir oyun sergileyen oyuncuların kutlayan Çameli Belediyespor Teknik Direktörü Musa İvgin, "Oyunumuzu gösterdik. Devre arasında biraz daha hücum oynamaya karar verdik ve futbolcularımız da devre arasındaki bu söylediklerimizi yaptılar. İkinci yarı daha ayağa oynayarak, çok pozisyona girdik. Sonuç daha farklı olabilirdi. Çok iyi oynamamış olabiliriz ama maça damgasını vuran bir hakem yönetimi sezdim. Bize olunca her şey çok rahat oluyor. Bu işin kriterini çözmeye çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla bütün hakemler birlikte antrenman yapıyorlar ama bu işin kriteri nedir çözemiyorum. Hakemler maçı iyi yönetemedi. Ben hem rakip takımı hem de oyuncularımı yürekten kutluyorum. Kural hataları ve hakemlerin akıl almaz hataları çileden çıkarttı. Ancak söz verdiğimiz gibi her geçen hafta bir vites daha artırarak, futbolseverlere daha iyi bir futbol izlettireceğiz. Ben emeklerinden dolayı tüm futbolcularımı kutluyorum” dedi.






#Denizli 2. Amatör Ligi
#Pamukkale Gençlikbirliği
#Çameli Belediyespor
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