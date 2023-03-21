Hakem skandalı: Kırmızı kart göstermeyi unuttu

İyi bir oyun sergileyen oyuncuların kutlayan Çameli Belediyespor Teknik Direktörü Musa İvgin, "Oyunumuzu gösterdik. Devre arasında biraz daha hücum oynamaya karar verdik ve futbolcularımız da devre arasındaki bu söylediklerimizi yaptılar. İkinci yarı daha ayağa oynayarak, çok pozisyona girdik. Sonuç daha farklı olabilirdi. Çok iyi oynamamış olabiliriz ama maça damgasını vuran bir hakem yönetimi sezdim. Bize olunca her şey çok rahat oluyor. Bu işin kriterini çözmeye çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla bütün hakemler birlikte antrenman yapıyorlar ama bu işin kriteri nedir çözemiyorum. Hakemler maçı iyi yönetemedi. Ben hem rakip takımı hem de oyuncularımı yürekten kutluyorum. Kural hataları ve hakemlerin akıl almaz hataları çileden çıkarttı. Ancak söz verdiğimiz gibi her geçen hafta bir vites daha artırarak, futbolseverlere daha iyi bir futbol izlettireceğiz. Ben emeklerinden dolayı tüm futbolcularımı kutluyorum” dedi.