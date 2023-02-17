Hakem Ümit Öztürk depremzedeler için gönüllü çalışıyor

En son depremden 4 gün önce 2 Şubat'ta Konyaspor - İstanbulspor maçını yöneten hakem Öztürk, "Bu maçtan 4 gün sonra deprem oldu. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Bu yaralar nasıl kapanacak bilmiyorum ama bir şekilde hep beraber tek yürek olup birlikte çalışarak bunun üstesinden geleceğiz. Maddi yaralardan ziyade manevi yıkımlar daha ağır. Birlikte bunun da üstesinden geleceğiz. Depremde hakem arkadaşlarımızı da aileleriyle kaybettik. Aday hakemler var. Evleri yıkılanlar var. Bizim için de kolay değil. Hepimizin kaybı var. 13 milyon nüfus etkilendi. Herkesin bir yakını depremde hayatını kaybetti. Haberi aldığımızdan bu yana depremzedelere yardım etmeye çalışıyoruz. Sembolik olarak buradayım. Herkes burada mesai kavramı gözetmeden depremzedeler için gönüllü olarak çalışıyor. Buraya başka hakem arkadaşlarımız da geliyor. Yardımcım Osman Gökhan Bilir ile sürekli buradayız. Burada sen ben yok, biz varız. İnanılmaz bir ekip, gönüllü ordusu var. Burada yeni kıyafetleri bedenlerine göre ayırıyoruz. Daha sonra mağazaya aktarıyoruz. Depremzedelere seçtikleri ürünleri veriyoruz" ifadelerini kullandı.