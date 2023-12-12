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Spor

Hakeme saldıran Faruk Koca'dan ilk açıklama: Hatırlamıyorum

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, gözünün karardığını ve yaptığı saldırıyı hatırlamadığını söyledi.

09:37 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 09:47 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anı
Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırı anı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 sona eren Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'i darbetti


Faruk Koca'nın saldırının ardından yaptığı ilk açıklama ortaya çıktı. Beyaz TV'ye konuşan Koca, "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.


Hakkında adli soruşturma başlatılan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hastanede yapılan kontrollerinin ardından gözaltına alındı.


Türk futboluna kara gün olarak geçen bu skandal saldırının ardından tüm ligler süresi olarak ertelendi.











#Süper Lig
#Ankaragücü
#Faruk Koca
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