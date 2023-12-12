Hakeme saldıran Faruk Koca'dan ilk açıklama: Hatırlamıyorum

Faruk Koca'nın saldırının ardından yaptığı ilk açıklama ortaya çıktı. Beyaz TV'ye konuşan Koca, "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Türk futboluna kara gün olarak geçen bu skandal saldırının ardından tüm ligler süresi olarak ertelendi.