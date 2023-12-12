Hakeme saldıran Faruk Koca'dan ilk açıklama: Hatırlamıyorum

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 sona eren Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'i darbetti
Faruk Koca'nın saldırının ardından yaptığı ilk açıklama ortaya çıktı. Beyaz TV'ye konuşan Koca, "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
Hakkında adli soruşturma başlatılan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hastanede yapılan kontrollerinin ardından gözaltına alındı.
Türk futboluna kara gün olarak geçen bu skandal saldırının ardından tüm ligler süresi olarak ertelendi.