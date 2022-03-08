Spor Hakemlik camiasında deprem Cüneyt Çakır ile birlikte 13 hakemin bileti kesildi
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Hakemlik camiasında deprem: Cüneyt Çakır ile birlikte 13 hakemin bileti kesildi

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerini yeniden belirledi. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen ve Hüseyin Göçek gibi isimler açıklanan listede yer almadı.

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Haber Merkezi DHA
Hakemlik camiasında deprem: Cüneyt Çakır ile birlikte 13 hakemin bileti kesildi
Cüneyt Çakır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldülkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

MHK'nın hakemleri gönderme sebebi için büyük iddia
SPOR
MHK'nın hakemleri gönderme sebebi için büyük iddia

TFF'nin açıkladığı Süper Lig hakemleri şöyle:

  • Yaşar Kemal Uğurlu
  • Halil Umut Meler
  • Atilla Karaoğlan
  • Arda Kardeşler
  • Erkan Özdamar
  • Ümit Öztürk
  • Mete Kalkavan
  • Ali Şansalan
  • Sarper Barış Saka
  • Zorbay Küçük
  • Yasin Kol
  • Volkan Bayarslan
  • Kadir Sağlam
  • Mustafa Kürşad Filiz
  • Çağdaş Altay

VAR hakemleri ise şöyle:

  • Özgüç Türkalp
  • Özgür Yankaya
  • Emre Malok
  • Erkan Engi

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