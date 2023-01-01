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Spor

Hakim Ziyech: Icardi'nin topa dokunduğunu görmedim

Galatasaray, evinde Samsunspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkan Faslı yıldız, Icardi'nin attığı gol pozisyonu sonrası aralarında geçen diyalogları anlattı.

22:46 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hakim Ziyech - Mauro Icardi

Hakim Ziyech - Mauro Icardi

Süper Lig'in 5.hafta karşılaşmasında Galatasaray, evinde Samsunspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Faslı yıldızı Hakim Ziyech ilk kez parçalı formayı giydi. Galatasaray formasıyla ilk asistini yapan Ziyech maç sonu açıklamalarda bulundu.


Hakim Ziyech'in açıklamaları:

"Galatasaray ilk maçımdı, keyifliydi. İyi oynadığımı düşünüyorum. Daha fazla süre almak isterdim. Daha fazla oynamak istiyorum. Atmosfer çok iyiydi. Bu atmosferin devam edeceğini düşünüyorum. 4-2'lik galibiyetten mutluyum. Umarım taraftarlarımız da mutlu olmuştu"


"Mauro Icardi'nin topa kafayla dokunduğunu maçta fark etmedim. Yanıma geldi ve söyledi. Icardi söylediyse doğrudur. İçeri girerken şakalaştık. Sonra izledik, gerçekten dokunmuş. Güzel bir an oldu"


"İlk 45 dakikamı oynadım, Son 4 ayda en uzun sürem. Adım adım gideceğiz. Ufak bir sakatlık geçirdim, şimdi iyiyim. Daha fazla oynayacağım. En üst seviyeye ulaşacağım"


Ziyech maç sonu üçlü çektirdi.




#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#asist
26 dakika önce
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