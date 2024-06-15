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Spor

Halil Umut Meler'e EURO 2024'te görev: Belçika - Slovakya maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda Belçika ile Slovakya arasında oynanacak maçı yönetecek.

13:35 - 15/06/2024 Cumartesi
DHA
Halil Umut Meler
Halil Umut Meler

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda Belçika ile Slovakya arasında oynanacak maçı yönetecek.


Almanya'nın Frankfurt kentiyle aynı adı taşıyan statta 17 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da oynanacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük olacak. Mücadelede Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR olarak görev yapacak.




#Halil Umut Meler
#EURO 2024
#Belçika
#Slovakya
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