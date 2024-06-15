Halil Umut Meler'e EURO 2024'te görev: Belçika - Slovakya maçını yönetecek

Almanya'nın Frankfurt kentiyle aynı adı taşıyan statta 17 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da oynanacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük olacak. Mücadelede Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR olarak görev yapacak.