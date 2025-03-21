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Halkbank'ın Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki rakibi belli oldu

Halkbank'ın Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki rakibi belli oldu

10:4221/03/2025, Cuma
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Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Halkbank ile Polonya'nın PGE Projekt takımı, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Mücadele sonrası Halkbank oyuncuları ve teknik ekibi galibiyet pozu verdi.
Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Halkbank ile Polonya'nın PGE Projekt takımı, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Mücadele sonrası Halkbank oyuncuları ve teknik ekibi galibiyet pozu verdi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalyan ekibi Sir Sicoma Monini ile karşılaşacak.

Polonya'nın Lodz kentinin 16-18 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final organizasyonun yarı final eşleşmeleri belli oldu. İtalyan ekipleri arasındaki çeyrek finalde Mint Vero Volley'i eleyen Sir Sicoma Monini, Halkbank ile eşleşti.


Turnuva ağacının diğer tarafında ise Polonya takımları Jastrzebski Wegiel ile Aluron CMC Warta Zawiercie yer aldı.​​​​​​



#CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
#Halkbank
#Voleybol

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