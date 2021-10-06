Spor Hamit Altıntop açıkladı Ferdi Kadıoğlu A Milli Takıma çağrılacak mı?
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Hamit Altıntop açıkladı: Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım'a çağrılacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop gündeme dair açıklamalarda bulundu. Stefan Kuntz'un tercih nedeninden ve Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım'a çağrılmasıyla ilgili konuşan Altıntop, görüşmelerin olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamit Altıntop açıkladı: Ferdi Kadıoğlu A Milli Takıma çağrılacak mı?
Ferdi Kadıoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altınop, Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile bir görüşme yapıldığını açıkladı. TRT Spor'a konuşan Altıntop, gündeme yönelik soruları da yanıtladı. Hamit Altıntop'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Fikirlerimiz uyuştu"

"Stefan Kuntz, son 5 yılda Almanya U21 ile 3 final oynayıp 2'sini kazandı. Bu, hiç de kolay değil. Beşiktaş'taki futbolculuk tecrübesi de onun adına bir artıydı. Görüşmelerimizdeki frekans ve hedeflerinin olması önemliydi. Ayrıca Stefan Kuntz'un fikirlerimizi sorması da çok önemli. Kadro konusunda son karar tabii ki Stefan'ın."

"Ferdi'nin karar vermesi lazım"

"Ferdi Kadıoğlu ile temasa geçtik. Kanada, Hollanda ve Türkiye olmak üzere 3 seçeneği olduğunu söyledi. Kendisi karar verecek. Hocamız da Ferdi'yi takımda görmek isterse onu isteriz. Ama bayrak, milli takım seçilmez. Bu konuda hassasım. Burası Milli Takım. Biz sokağa çıkıp, oynayacak futbolcu aramıyoruz. Biz hiçbir genç oyuncuyu seçim yapmaya zorlamıyoruz. İstediğim mesajı verebildiğimi düşünüyorum."

  • "Karakterli bir ekip istiyoruz"
  • "Turnuvaya gidemezsek bu durum, dünyanın sonu olmaz ama şekli çok önemli. Karakterli, öz güvenli bir ekip istiyoruz. Bu şekilde oynar ama yenilirseniz bu durum anlaşılabilir. Milli takımımızın, insanımıza umut vermesini istiyoruz ama elbette skor da çok önemli."

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