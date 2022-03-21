Spor Hamit Altıntop "Konyada final maçı oynamak istiyoruz"
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Hamit Altıntop: "Konya'da final maçı oynamak istiyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, "Böyle tekli maçlarda neler olabileceğini biliyoruz. Kesinlikle Portekiz favori. Baktığınızda Avrupa Şampiyonasını kazanmış, çok değerli bireysel oyunculara sahip ama burada son olarak evlerinde oynadıkları Sırbistan maçında da eksiklerini, zaaflarını görebildik. Amacımız belli. Biz turu geçmek istiyoruz. Bunun etrafında çok konuşmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Hamit Altıntop: Konyada final maçı oynamak istiyoruz
Hamit Altıntop

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü karşılaşacakları Portekiz'i deplasmanda yenerek 29 Mart'ta Konya'da İtalya ya da Kuzey Makedonya ile Dünya Kupası'na katılmak için final maçını oynamak istediklerini söyledi.

"Zaaflarını görebildik"

"10 eleme maçından sonra ikinci olarak play-off'lara kaldık. Güzel bir kura oldu, en zor kura diyebiliriz. Ama böyle tekli maçlarda neler olabileceğini biliyoruz. Kesinlikle Portekiz favori. Kesinlikle. Baktığınızda Avrupa Şampiyonasını kazanmış, çok değerli bireysel oyunculara sahip ama burada son olarak evlerinde oynadıkları Sırbistan maçında da eksiklerini, zaaflarını görebildik. Orada bunu değerlendirmek, fırsata çevirmek istiyoruz. Bunları yapabiliriz, ekibimize inanıyoruz. 2012'de ben daha sahada yer alırken, Pepe ve Cristiano Ronaldo da sahadaydı ve 3-1 kazanmıştık. Evet o bir dostluk maçıydı ama yine de kazanmıştık. Perşembe günü de bunu tekrar edebiliriz. İnanıyorum."

"Hepsi çok değerli ve kıymetli"

"Çok ciddi bir şey yok çok şükür. Gelecek günlerde idmanlarda takip edilecek oyuncularımız. Hiçbirini riske atmayız. Hepsi çok değerli ve kıymetli. Oynama şansı olursa oynayacaklar ama doktora görüştüğümüz son detaylarda çok ciddi bir şey yok."

"29 Mart'ta final oynamak istiyoruz"

"Portekiz'de oynuyoruz, baskı onlarda olacak. Favoriler. Biz burada bir hava yakaladık yeni hocamız ve oyuncu grubuyla. Bunu sürdürmek istiyoruz. Bunu sadece sonuç olarak değerlendirmeyeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Tabii böyle bir fırsat varken, ciddi şekilde her şeyimizi ortaya koyup biz de 29 Mart'ta final oynamak istiyoruz. Ülkemizde, Konya'da oynamak istiyoruz. İtalya ya da Kuzey Makedonya olur fark etmez. Böyle büyük bir fırsat varken her futbolcu her takım bu fırsatı değerlendirmek ister."

"İnşallah güzel bir futbolla güzel bir sonuç alacağız"

"Bugün toplandık. Ama bu hava var bizde. Biz çalışmalarımızı son maçımızdan itibaren başlattık. Kura çekiminin ardından detaylara girme fırsatımız oldu. Bu süreçte oyuncularla iletişimimizi artırdık ve ziyaretlerimize başladık. Oyun planı üzerine de konuşuldu. Rakip takım analiz edildi. Bugünden itibaren daha çok takım havasını, takım ortamını, daha çok dinlenerek geçireceğiz. Maç gününde de en iyi şekilde ve dinlenmiş şekilde inşallah güzel bir futbolla güzel bir sonuç alacağız."

"Özgüvenini sabit tutabilmesi bizim için önemli ve kıymetli"

"Çok şükür takımdaki isimler formda. En önemlisi sakatlık olmasın. Performanslarda iniş ve çıkışlar olacaktır. Yusuf Yazıcı’dan bahsedelim. İnanılmaz bir şampiyonluktan sonra farklı nedenlerden dolayı oynama fırsatı çok bulamadı. Kötü oynadı da diyemeyiz. Kendisi karar verdi ve takımı değiştirdi. Bu da cesaret gerektiren bir durumdur. Yeni takımında lider bir pozisyonda ve skora etki etmesinin ayrı bir önemi var. İyi bir futbolcu olduğunu her zaman biliyorduk. Skora katkı yapması ve özgüvenini sabit tutabilmesi bizim için önemli ve kıymetli."

"Biz turu geçmek istiyoruz"

"Bunun etrafında çok konuşmaya gerek yok. Biz turu geçmek istiyoruz ve buna inanıyoruz. En iyi şekilde tedbirimizi ve önlemlerimizi aldık. Ama bir takımı temsil eden faktörler var, samimiyet, iletişim ve istişare. Biz aynı zamanda devamlılık istiyoruz. İnişli çıkışlı futboldan uzaklaşmak istiyoruz. Bunun üzerine koyarak, kaliteyi artırarak, havuzu büyüterek bir yerlere gelmek istiyoruz. Sadece skor endeksli bir maçtır bu ama bizim analizlerimizde her zaman uzun vadeli hedeflerimiz göz önünde olacak. Bu turu geçmek istiyoruz ama uzun vadeli hedeflerimize küçük bir adım bile bizi yaklaştırırsa, bizi tatmin edecektir. Umarım Türk halkını, değerlerini, umudunu, inşallah doldurabiliriz ve onları memnun edebiliriz. Futbol gönül işidir. Kesinlikle profesyonellik gerekiyor ama gönülle bunu yaptığınızda günün sonunda iyi sonuçlar ortaya çıkacaktır."

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