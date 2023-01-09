Hamit Altıntop: "Hiçbir şekilde bir tarafın üstüne oynama yok"

Antalya'daki bir otelde düzenlenen organizasyonda

gerçekleştirilen "Futbolda antrenör eğitimi ve gelişimi" konulu panele UEFA Teknik Geliştirme Başkanı Frank Ludolph ile katıldı.

Panelin ardından gazetecilere açıklama yapan Altıntop, dün Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi adına güzel şeyler gördüklerini söyledi.

"Hayallerimize uzağız"

Türk oyuncuların kendilerine öz güveni, futbol gelişimi ve yaş ortalaması anlamında da iyi bir yolda olduğunun dün de bir ispatının yaşandığını dile getiren Altıntop, "Bizim için maç çok güzel ve değerliydi. Hakemimizin de çok iyi olması bizim için kıymetliydi. Hepsi birbirine bağlı paydaşlardan bahsediyoruz. Ama hayallerimize çok uzağız. Bunu da kabul etmemiz lazım. Çünkü, beklediklerimiz ve uyguladıklarımız veya şu anda mevcut durum, ister istemez birbiriyle uyuşmuyor. Süper Lig’de iyi olacak teknik direktörlerimiz görev alıyorlar. Çok da renk kattıklarına inanıyorum" ifadesini kullandı.

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"Bu bir istisna"

Altıntop, "VAR" kayıtlarını açıklayarak mahremiyetlerini gösterdiklerini dile getiren Hamit Altıntop, "Burada hiç bir şekilde oyun yok, hiç bir şekilde bir tarafın üstüne oynama yok veya ön plana çıkarma söz konusu olamaz. Bizim olduğumuz yerde bu olamaz. Bunun bir istisna olduğunu zaten Başkanımız Mehmet Büyükekşi de söyledi. Bu bir istisnadır. İlk başta hakemlerimize sahip çıkmıyormuş gibi görünebilir. Aksine ilk günden itibaren ne kadar değerli olduklarını, ne kadar önemli olduklarını, bu oyunun çok önemli paydaşlarından biri olduklarını, onlara sahip çıkmamız gerektiğinin altını her zaman çizerek söylüyoruz. Eğitim konusunda daha iyi mesafe kat etmemiz lazım. Bu sadece federasyon ve hakemler üzerinde değil, burada çok paydaş var. Burada kulüpler var, medya ayağı var, burada sponsor ayağı var. O kadar çok ayak var ki sırf tek paydaşa hikayeyi yüklemek çok ucuz diye düşünüyorum. Kimse kusura bakmasın" şeklinde konuştu.

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"Kararlı olmamız gerekiyor"

Türk takımlarının bu sene Avrupa'daki başarısı sorulan Altıntop, "Son senelerde Şampiyonlar Ligi'nde hezimete uğradık. Kulüplerimiz maalesef hiç iyi sonuç alamadı, iyi görüntü veremedi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nin bir alt ligi olan Avrupa ve Konferans Ligi'nde oynuyoruz. Birden hava da değişiyor anlatabiliyor muyum? Sonuçlar da iyi oluyor. Oyuncuların öz güvenlerine de dokunabiliyoruz. Gelişmelerini motive edebiliyoruz. Bu adım ilk başta olumsuz görünür ama ne kadar olumlu olabileceğini gösteriyor. Tabi ki yine Şampiyonlar Ligi, tabi ki UEFA ve FIFA'da ilk 10'a girmek ama doğru analizler, doğru tespitler ve hayal ettiğimiz, istikrarlı şekilde isimler üzerine değil, sistem üzerine gitme hayalini de güçlendirmek için çok kararlı olmamız gerekiyor"

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