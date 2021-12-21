Spor Hamit Altıntoptan Kenan Koçak açıklaması Fenerbahçeye mi gidiyor?
FUTBOL FUTBOL

Hamit Altıntop'tan Kenan Koçak açıklaması: Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin, A Milli Takım yardımcı antrenörlüğü yapan Kenan Koçak ile ilgilendiği iddia edilmişti. A Milli Takım Futbol Sorumlusu Hamit Altıntop, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamit Altıntoptan Kenan Koçak açıklaması: Fenerbahçeye mi gidiyor?
Kenan Koçak, A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı hocalık yapıyor.

Süper Lig'de 17. hafta itibarıyla alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takımın, Portekizli hoca yerine A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak ile anlaştığı iddia edilmişti.

"Kenan Koçak ile devam edeceğiz"

Lig Radyo'ya konuşan A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Altıntop, "Kenan Koçak'ın başka bir takıma gitmesini istemiyoruz ve izin vermiyoruz. Onunla çalışmaktan mutluyuz, Kenan Koçak ile çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Beşiktaş maçını, Stefan Kuntz ile birlikte takip eden Koçak'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile olan samimi görüntüsü dikkatlerden kaçmamıştı.

Kadıköy'de tek ses: "Yönetim istifa"
SPOR
Kadıköy'de tek ses: "Yönetim istifa"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç genç teknik adamla görüştü
SPOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç genç teknik adamla görüştü

Sektör temsilcileri duyurdu

Sektör temsilcileri duyurdu

Akaryakıt fiyatlarında ciddi düşüş yolda.
Devlet katkısıyüzde 30a çıkıyor

Devlet katkısı
yüzde 30'a çıkıyor

​Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni oran.
Heyecanlandıran paylaşım

TOGG yeni logosuyla görücüye çıkıyor.

​Bakan Nebati duyurdu: Bankalarımız işlemlere başlayacak

Nakil sonrası ilaçlara dikkat

Nakil sonrası ilaçlara dikkat

​Nefroloji Uzmanından önemli detaylar.

​İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli.

​Yeni güne yüzde 15'den fazla kayıpla başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.