Hari Vukas: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

“Teknik ekip, futbolcular, herkes sorumlu. Kötü bir gidişat var. İyi bir durumda değiliz. Ancak profesyoneliz, gidişatı değiştirmek için çalışmalıyız. Beşiktaş büyük bir camia. Taraftarları da anlıyoruz. Sonuçlar kötü. Evet, kötü oynuyoruz. Bu Beşiktaş seviyesi değil. Bu kötü gidişatı iyiye çevirmek zorundayız. Sorumluluk hepimizin"