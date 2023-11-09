Hari Vukas: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Yardımcı antrenör Hari Vukas
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 4. hafta karşılaşmasında sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Yenilgi sonrası konuşan yardımcı teknik direktör Hari Vukas maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Beşiktaş seviyesi değil'
“Teknik ekip, futbolcular, herkes sorumlu. Kötü bir gidişat var. İyi bir durumda değiliz. Ancak profesyoneliz, gidişatı değiştirmek için çalışmalıyız. Beşiktaş büyük bir camia. Taraftarları da anlıyoruz. Sonuçlar kötü. Evet, kötü oynuyoruz. Bu Beşiktaş seviyesi değil. Bu kötü gidişatı iyiye çevirmek zorundayız. Sorumluluk hepimizin"
Bailly son durumu
"Eric Bailly baş travması yaşadı. Şu anda hastanede ve kontrol altında. Çok ciddi gözükmüyor durumu ama sağlık ekibi bilgi verecek"