Beşiktaş 1-2 Bodo/Glimt

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D grubu 4. hafta maçında sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.





Karşılaşmadaki goller dakika (38', 49') Moundbagna'dan gelirken, siyah-beyazlıların tek golünü 64.dakikada Tayfur Bingöl attı.





Beşiktaş'ta kaptan Necip Uysal, dakika 90+3'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.





Siyah-beyazlılar bu sonuçla birlikte gruptan çıkma şansını zora soktu. Gruptaki diğer karşılaşmada Club Brugge, puan alması halinde temsilcimiz gruptan çıkamayacak.













Maçın önemli anları:

3. dakikada Sorli’nin sağ kanattan içeri çevirdiği topa Pellegrino’nun röveşatasında meşin yuvarlak, sol kale direğinin dibinden auta gitti.

21. dakikada Gronbaek’in kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Pellegrino’nun vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.

38.dakikada altı pas çizgisi üzerinde Amartey’den sıyrılan Moumbagna’nın dokunuşu ile top ağlara gitti. 0-1

43. dakikada Pellegrino’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sorli’nin vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada Bahtiyar’ın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Cenk Tosun’un kafa vuruşunda kaleci Haikin, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

49. dakikada Bodo-Glimt sol kanattan etkili geldi Moundbagna karşı karşıya pozisyonda skoru 2-0 getirdi.

56. dakikada Muleka'nın sert şutu üst direkten döndü.

64. dakikada Tayfur Bingöl Rebic'İn pasında ceza sahasına girip topu doksana gönderip skoru 2-1 yaptı.

90+3. dakikada Necip Uysal ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Karşılaşma Bodo/Glimt'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.





Aboubakar ısınmada sakatlandı

Hastalığı nedeniyle iki haftadır formasından uzak kalan Aboubakar, mücadeleden önce UEFA’ya bildirilen listede 11’e yazılmıştı. Ancak golcü futbolcu, ısınma esnasında adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Aboubakar’ın yerine Cenk Tosun 11’de görev aldı.





Burak Yılmaz'a tepki

Siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde tepki gösterdiği teknik sorumlu Burak Yılmaz'a yenilen gol sonrası "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" diye bağıran Beşiktaş taraftarları, daha sonra Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.





Tribünler boş kaldı

Beşiktaş’ın Bodo/Glimt’i ağırladığı karşılaşmaya taraftarlar ilgi göstermedi. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen siyah-beyazlıları taraftarlar Avrupa Konferans Ligi maçında yalnız bıraktı. Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.





Bailly maçı tamamlayamadı

Maçın henüz başında kafasına sert bir şut isabet eden siyah-beyazlı oyuncu, 23. dakikada kendini yere bıraktı. Saha içinde sağlık ekibinin müdahale ettiği Bailly oyundan çıkarken yerine Daniel Amartey müsabakaya dahil oldu.





Tayfur Bingöl ilk golünü attı

Bodo/Glimt karşısında Beşiktaş'ın golünü atan Tayfur Bingöl, bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.





Gedson sakatlar kervanına katıldı

73. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde bir pozisyonda aksayan Gedson Fernandes daha sonra sağlık heyetinin kulübeye işareti sonrasında oyundan çıkarken yerine Salih Uçan girdi.



















