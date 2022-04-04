Hatay'da kazanan çıkmadı: Puanlar paylaşıldı

Mario Balotelli Hatayspor maçında etkili bir oyun ortaya koysa da gol atamadı.

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 31’inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Karşılaşma, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar;

5. dakikada Vargas’ın soldan ortasına ceza sahası içerisinde bomboş pozisyonda bulunan Balotelli’nin vuruşunda kaleci Munir son anda topu çeldi.

8. dakikada Svensson’un ceza sahası sağ köşesinden içeriye pasında Bjarnason’un şutunda kaleci Munir son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Akintola’nın sağ taraftan ceza sahasına yerden ortasına Bjarnason’un şutunda top az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.

36. dakikada Akintola’nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Svensson pasını Bjarnason’a aktardı. Bjarnason’un sert şutunda top üstten auta çıktı.

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44. dakikada orta alanda topla buluşan Benzia’nın pasında ceza sahası sağ çaprazından Lobjanidze vuruşunu yaptı ancak top kalecide kaldı.

53’üncü dakikada Adana Demirspor atağında, rakip yarı alanın ortalarında kaleye sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Balotelli vuruşunu yaptı. Top yan direkten döndü. Ardından Bjarnason topa dokundu fakat savunma topu çizgi üzerinden çıkardı.

65’inci dakikada gelişen atakta VAR tavsiyesi üzerine kenara gelen hakem Mustafa Kürşad Filiz, Atakaş Hatayspor ceza sahası içinde Burak Öksüz’ün Balotelli'ye topsuz alanda yaptığı müdahaleyi monitörden izledi. Daha sonra oyun alanına döndü ve 'devam' kararı verdi.

86’ncı dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Saint-Louis ortayı yaptı. Ceza sahası içinde Diouf kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

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90+5’inci dakikada Atakaş Hatayspor'da Boudjemaa, hava topu mücadelesinde Sinan Kurt'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.