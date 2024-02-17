Hatayspor sahasında Sivasspor ile yenişemedi.
Hatayspor, Trendyol Süper Lig 26. haftasında sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada goller dakika 18' Rey Manaj ve 75' Mehdi Boudjemaa attı.
Bu sonuçların ardından Hatayspor puanını 29'a yükselterek 12. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 34 puanla 8. sıraya yükseldi.
HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇ SONUCU
HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇ SONUCU
HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ
HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#Hatayspor
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig
1 saat önce