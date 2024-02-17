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Spor

Hatayspor sahasında Sivasspor ile berabere kaldı |ÖZET

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Hatayspor sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller dakika 18' Rey Manaj ve 75' Mehdi Boudjemaa'dan geldi. Hatayspor - Sivasspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:48 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:48 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hatayspor sahasında Sivasspor ile yenişemedi.
Hatayspor sahasında Sivasspor ile yenişemedi.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig 26. haftasında sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.


Karşılaşmada goller dakika 18' Rey Manaj ve 75' Mehdi Boudjemaa attı.


Bu sonuçların ardından Hatayspor puanını 29'a yükselterek 12. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 34 puanla 8. sıraya yükseldi.


HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇ SONUCU


HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

Hatayspor - Sivasspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI



#Hatayspor
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig
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